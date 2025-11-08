Lichtkunstfestival GLOW viert 20 jaar: 'Dit festival verbindt enorm'

De jubileumeditie van lichtkunstfestival GLOW is zaterdagavond begonnen. Niet alleen in Eindhoven, maar ook in Veldhoven, Oirschot, Best, Helmond en Lieshout. In totaal zijn er deze feesteditie 87 uiteenlopende projecties te bewonderen. Veel lichtkunstwerken zijn op gebouwen te zien. "Het is waanzinnig gezellig."

Het wordt weer aansluiten in de rij en schuifelen van lichtkunstwerk naar lichtkunstwerk. De organisatie verwacht in een week tijd ongeveer 750.000 bezoekers. Bij zo'n festival in de buitenlucht in november worden de weerapps extra goed in de gaten gehouden. "Het wordt een fantastische GLOW dit jaar", voorspelt directeur Ronald Ramakers. "Het weer wordt goed", zegt hij enthousiast.

"Een gigantisch festival dat mensen met elkaar verbindt als rondom een kampvuur."

Het is meteen zijn laatste editie. Ramakers kijkt er met plezier op terug. Hij vindt het festival enorm veel waarde hebben voor de regio Eindhoven. “Het is een gigantisch festival dat mensen met elkaar verbindt. Als je samen rondom een kampvuur bent, dan voel je je altijd verbonden met elkaar. Dat heb je nu als geheel.” GLOW staat ook om een andere reden voor verbinding, zo meent burgemeester Jeroen Dijsselbloem. "Het brengt kunst, creativiteit en technologie samen", zegt hij terwijl op de achtergrond ‘zijn’ stadhuis in korte tijd een metamorfose doormaakt. “GLOW is een feest van de fantasie, van de verbeelding, van veranderend perspectief. Met licht en geluid kun je een gebouw als dit stadhuis in één keer veranderen in een aquarium, in een koraal of in een oerwoud en vervolgens in een vuurzee."

"Het is echt fantastisch wat GLOW aan verbeelding en perspectief kan brengen. Het is een van de grootste publiekstrekkers van de stad. Er komen honderdduizenden mensen op af, die echt letterlijk elke dag in een optocht door de stad lopen.”

"Het is heel erg mooi en heel erg indrukwekkend en waanzinnig gezellig.”

Eén van die bezoekers - je kon zaterdagavond al over de koppen lopen - heeft geen enkele editie overgeslagen. “Het is heel erg mooi en heel erg indrukwekkend en waanzinnig gezellig”, verwoordt hij, wat waarschijnlijk iedereen ervaart die ook ditmaal wil meegloeien. Een geboren en getogen Eindhovenaar beaamt dat: "Het is eten, drinken en genieten, elk jaar." De route in Eindhoven is vijf kilometer lang en leidt langs 34 lichtkunstwerken. 'Goud van oud' is terug want meerdere publiekstrekkers van de afgelopen twintig jaar zijn weer te bewonderen. Tot plezier van de GLOW-fans. Zoals de lichtgevende zonnebloemen in het Anne Frankplantsoen – een eerbetoon uiteraard aan de schilder Vincent van Gogh. Het plantsoen verandert in een zee van lichtgevende zonnebloemen. Kom je dichterbij, dan zie je dat het lantaarns zijn. Ook druk op deze eerste avond is het bij Tunnel Rinascimentale, het lichtkunstwerk in de Rechtestraat. Je wandelt hier door een sprookjesachtige tunnel van licht. De zuilen hebben reusachtige bogen die zijn behangen met honderdduizenden kleurrijke lampjes. In combinatie met de muziek geeft dit het gevoel dat je in een kathedraal wandelt. Dit is lichtkunst met een vleugje kitsch.

"Iedereen mag het mooi vinden, dat geeft waarde aan de maatschappij."

Het samen in alle rust langs de vele lichtkunstwerken wandelen en die werken samen bekijken, heeft iets bijzonders vindt scheidend directeur Ramakers. “Dat verbindt op een ongelooflijk niveau mensen met elkaar. Je moet je voorstellen dat je met iedereen loopt en dat je voelt van: ‘Dit is van mij. Ik mag hiernaar kijken. Ik mag het mooi vinden.’ Maar je buurman of je buurvrouw, mag het ook mooi vinden. Dat geeft waarde aan de maatschappij. Ik denk dat dat echt de essentie is van een festival als GLOW."

Ook in de lichttunnel kon je over de koppen lopen (foto: Rogier van Son).

De Catharinakerk in volle glowrie (foto: Rogier van Son).

Foto: Omroep Brabant.

Scheidend GLOW-directeur Ronald Ramakers (foto: Omroep Brabant).

Ook dit past bij GLOW, kijken en vastleggen (foto: Omroep Brabant).

Ook burgemeester Jeroen Dijsselbloem van de gemeente Eindhoven gloeit van trots (foto: Omroep Brabant).

Het Stadhuis onderging in korte tijd diverse veranderingen (foto's: Rogier van Son).



