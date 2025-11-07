Heijmans start unieke opleiding voor nieuwkomers in de bouwsector

Op Zonnepark de Mun in Oss is Ammar Al-Afif druk bezig in een schakelkast. De Jemeniet werkt hier als assistent-monteur bij Heijmans, maar hij is niet zomaar een nieuwe medewerker. Ammar is één van de eerste deelnemers aan een speciaal werk- en leertraject voor statushouders dat bouwbedrijf Heijmans en het Koning Willem I College samen hebben opgezet.

Het is volgens Heijmans en het Koning Willem I College voor het eerst in Nederland dat een groot bouwbedrijf en een ROC op deze manier de krachten bundelen om statushouders gericht op te leiden voor een carrière in de bouw. Deelnemers krijgen niet alleen een baan, maar ook een opleiding waarin vakkennis, taal, cultuur en coaching samenkomen. Ammar is al 3,5 jaar in Nederland en begon in maart bij Heijmans. “Ik vind het erg leuk. Ik leer elke dag nieuwe dingen", vertelt hij. Naast zijn werk volgt hij twee dagen per week lessen via het Koning Willem I College. Daar leert hij niet alleen over veiligheid en techniek, maar ook over communicatie op de werkvloer en de Nederlandse cultuur.

"Ik heb al veel geleerd."

“Het is anders dan in mijn land", zegt Ammar. “In Jemen zijn mensen minder direct. Hier leer ik hoe je feedback geeft en ontvangt. Dat helpt me om beter te begrijpen hoe Nederlanders werken.”

Het traject is bedoeld om statushouders niet alleen aan werk te helpen, maar ook om hen te ondersteunen bij hun integratie. De opleiding duurt tien weken en combineert praktijkervaring met taallessen, cultuuroriëntatie en begeleiding. Drie keer per jaar start een nieuwe groep deelnemers.

Ammar en Rens foto: Imke van de Laar).

Voor Ammar betekent het traject vooral een nieuwe toekomst. “Ik heb al veel geleerd sinds ik in Nederland ben. Mijn Nederlands wordt beter, ik heb mijn rijbewijs gehaald, en nu leer ik een vak. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.”

"Soms zegt iemand ‘ja’, maar bedoelt hij eigenlijk dat hij het niet begrijpt."

Bij Heijmans zien ze het project als een kans om nieuw talent aan te trekken én om de bouwsector inclusiever te maken. Projectmanager Rens Wulms is nauw betrokken bij het traject. “We zijn deze opleiding gestart omdat we statushouders en nieuwkomers aan een baan willen helpen", legt hij uit. Volgens Wulms is er bewust gekozen om verder te kijken dan alleen technische kennis. “We hebben het traject opgeknipt in vier modules: werken in Nederland, communicatie, veiligheid en vakvaardigheden. Daarbij is communicatie vaak de grootste uitdaging. We gebruiken in de bouw veel afkortingen en uitdrukkingen. Soms zegt iemand ‘ja’, maar bedoelt hij eigenlijk dat hij het niet begrijpt. Dat soort dingen leren we bespreekbaar te maken.”

"Hij doet het hartstikke goed."