Overstromingsrisico en Design Museum geschrapt: dit gebeurde er vandaag

Brabant kan overstromen, een huurder moet haar onkruid wieden, Leerfabriek Ecco komt niet meer terug, defensie vraagt omwonenden vliegbasis alert te zijn op drones en het Designmuseum krijgt geen nieuw gebouw. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

Grote delen van Brabantse steden zoals Eindhoven, Breda en Roosendaal lopen significant overstromingsrisico bij extreme regenval. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat wijken tot wel twee meter onder water kunnen komen te staan bij scenario's vergelijkbaar met de Limburgse overstromingen van 2021. Vooral stedelijke gebieden met beken en kanalen zijn kwetsbaar. Hier lees je het hele verhaal:

Een rechtszaak in Zegge heeft bepaald dat een huurder verplicht is haar verwilderde tuin te onderhouden, ondanks haar principiële bezwaren tegen het 'vermoorden van levende wezens'. De woningstichting krijgt toestemming om het onderhoud zelf uit te voeren als de bewoner niet binnen twee weken actie onderneemt. Check het hier:

Leerfabriek Ecco keert definitief niet terug naar Dongen na de verwoestende brand in mei. Met dit vertrek komt er na honderden jaren een einde aan de rijke leergeschiedenis van het dorp. De 230 medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Hier lees je het hele verhaal:

Defensie roept omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen op om alert te zijn op drones, nadat er woensdagavond ongeautoriseerde dronevluchten zijn waargenomen. Hoewel er geen verhoogde dreiging is, neemt Defensie de incidenten serieus. Lees hier haar verhaal.

Het geplande nieuwe Design Museum in Den Bosch gaat niet door vanwege oplopende kosten. Het project zou 56 miljoen euro kosten in plaats van de geraamde 43 miljoen. De gemeente onderzoekt nu alternatieve opties voor het museum, terwijl de geplande sloop van het Citadelhofje wel doorgaat. Hier lees je het hele verhaal.

