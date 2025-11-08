Cilla en Bo begonnen bedrijf in designertassen en draaien nu miljoenenomzet

Het begon allemaal met vriendschap, een gezamenlijke inleg van 500 euro en een gedeelde passie voor vintage designertassen. Het blijken succesvolle ingrediënten voor het bedrijf Vintasje. Na vier jaar draaien de eigenaars, Bo Janssen (29) en Cilla Verwimp (30), voor het eerst een miljoen omzet in een jaar tijd.

Die omzet betekent vooral dat de twee dames heel veel tassen hebben verkocht. Hoewel het om tweedehandstassen gaat, hangt aan elke tas een behoorlijk prijskaartje. Het goedkoopste exemplaar gaat voor 250 euro de toonbank over. De meeste waardevolle tassen wisselen voor minstens 3.000 euro van eigenaar.

Voelen hoe die designertassen voelen (foto: Floortje Steigenga).

De twee tassenonderneemsters begonnen in coronatijd. Dat gebeurde vanuit huis met de zolder als opslagkamer. De hobby nam steeds meer tijd in beslag, waarna Bo en CIlla zich volledig gingen toeleggen op het vinden en verkopen van draagbare pareltjes. Een winkel hebben ze niet, wel een site en een kantoor op Strijp-S in Eindhoven.

Omdat er een grote behoefte is onder hun klanten om deze designerpareltjes te zien, voelen en ruiken, is er af en toe een pop-upwinkel van Vintasje. Zo is er deze zaterdag een pop-up in samenwerking met Browstudio Eindoven. Die worden telkens druk bezocht door tassenliefhebbers die uit alle windstreken komen. Deze zaterdag is het er opnieuw dringen tussen de voornamelijk vrouwelijke schattenjagers.

Frederique helemaal trendy met een matcha in de hand, Chanel om de hals en designertassen om de arm (foto: Floortje Steigenga) .

De klandizie is opmerkelijk jong. Veel meiden van net twintig vergapen zich aan de uitgestalde tassen van onder meer Chanel, Dior, Gucci, Louis Vuitton en Yves Saint Laurent. Een tikje schaamte hangt er wel onder de groep liefhebbers. "Ik besef dat ik bevoorrecht ben dat ik een tas van vierhonderd euro kan kopen", zegt Tare (22) uit Oss zichtbaar ongemakkelijk. Frederique (21) uit Valkenswaard voelt zich minder beschaamd. "Ik werk er hard voor. Ik spaar en sla uiteten en drankjes in de kroeg over. Van zo'n tas heb ik veel langer plezier." Alle tassenliefhebbers zaterdag zijn het over een ding eens: die gebruikte tassen zijn mooier dan de nieuwe versies, juist doordat er al een beetje 'geleefdheid' van afstraalt. Dat de vintage versie maar een fractie kost van een nieuw exemplaar noemt niemand hardop.

Vintasje Cilla en Bo bij de pop-up store (foto: Floortje Steigenga)