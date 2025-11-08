Inge van der Heijden uit Schaijk wint voor het eerst EK veldrijden

Inge van der Heijden uit Schaijk is zaterdag voor het eerst Europees kampioen veldrijden geworden. De 26-jarige wielrenster kwam na zes ronden in het Belgische Middelkerke solo over de finish. Aniek van Alphen uit Hapert werd derde, net achter landgenote Lucinda Brand. "Het is een beetje onwerkelijk", zei Van der Heijden na afloop.

Van der Heijden is de achtste Nederlandse Europees kampioene op rij. Ze is de opvolgster van Fem van Empel uit Den Dungen, die de laatste drie keer de titel had veroverd. Van Empel meldde zich afgelopen week af. Na ziekte was ze nog niet geheel fit.

Van der Heijden nam bij de start meteen de koppositie. Aan het einde van de eerste ronde had ze 21 seconden voorsprong en dat werd niet minder. Na de zes ronden die moesten worden afgelegd, eindigde Brand als tweede. Ze had een achterstand van 41 seconden. Weer vijftien tellen later finishte Van Alphen.

"Het is fantastisch dat ik de titel nu heb, deze had ik nog nooit gewonnen", reageerde Van der Heijden na afloop tegen Sporza. "Dit had ik eigenlijk niet verwacht, maar het is goed uitgepakt. Ik wilde vanaf de start hard wegrijden, daarop heb ik me gefocust en daarna was het de bedoeling die voorsprong vast te houden en uit te breiden. Toen ik met nog twee ronden te gaan ruim veertig seconden voorop lag, dacht ik dat de titel wel erg dichtbij kwam."

Toch wisten Brand en Van Alphen de achterstand in beide ronden terug te brengen tot vijftien seconden. Maar ook dat was tactiek, legde Van der Heijden uit. "Ik laat me wel vaker terugvallen om dan op het juiste moment weer een gat te slaan."

De Schaijkse, die bij de beloften al eens de wereldtitel greep, wordt een 'zandmonstertje' genoemd. Ze maakte die reputatie meer dan waar. Van start tot finish. "Ik kom inderdaad goed uit de voeten op zanderige parcoursen, maar ook daar kun je vast komen te zitten." Dat bleef Van der Heijden bespaard, waardoor ze met tranen in de ogen, maar vooral overtuigend na ruim 50 minuten als winnaar over de meet kwam. "Echt, ik ben heel blij."