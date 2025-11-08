NAC kan weer 'uit' niet winnen en ziet drie keer rood

Op 7 december 2024 won NAC voor het laatst een uitwedstrijd in de Eredivisie. Sparta werd toen geklopt. Bij FC Volendam leek de Bredase ploeg zaterdagavond na een klein uur op weg om aan die vervelende periode een eind te maken. Maar andermaal slaagde ze er niet in. Wat nog erger was: twee spelers kregen rood en trainer Carl Hoefkens kon na een tweede gele kaart eveneens inrukken.

NAC was in de 32e minuut gelukkig op voorsprong gekomen dankzij een eigen doelpunt van Nick Verschuren. De verdediger was in het nauw gebracht door NAC-spits Sydney van Hooijdonk. Henk Veerman en Robert Mühren, het ‘aloude’ spitsenduo van de oranjehemden, maakten in de tweede helft die achterstand binnen 20 minuten ongedaan: 2-1.

NAC loopt rood aan

NAC liep nog meer schade op. In de 54e minuut kreeg routinier Lewis Holtby rood. Hij ging met een van zijn voeten op de achillespees van Volendammer Gibson Osahumen Yah staan. Niet met opzet, maar wel op zo’n manier dat scheidsrechter Richard Martens hem uit het veld moest sturen.

Enkele minuten later kwamen de wijdbroeken op gelijke hoogte na een ijzig kalme actie van Veerman. Vervolgens liepen de gemoederen aan Bredase zijde weer hoog op nadat Volendam-speler Robin van Cruijsen een ogenschijnlijk zware overtreding had gemaakt. NAC-trainer Hoefkens, die al geel op zak had na het rood voor Holtby, wond zich zo op dat hij een tweede gele kaart kreeg en dus de dugout moest verlaten. Hoefkens zei later tegen ESPN dat hij alleen wilde weten waarom Holtby wel en Van Cruijsen niet werd weggestuurd.

Zesde nederlaag

Vanaf de zijkant was hij er getuige van hoe Mühren de thuisclub aan de leiding bracht. Dat gebeurde in de 78e minuut. In de 90e minuut werd de frustratie voor de Bredase formatie nog groter toen Fredrik Oldrup Jensen direct rood kreeg.

Door deze zesde competitienederlaag staat NAC nu veertiende met twaalf punten.