112-nieuws: Bestelbus belandt in berm A4, bestuurder viel in slaap • Dronken fatbiker van snelweg gehaald door politie

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant.

06:14 Bestelbus belandt in berm A4, bestuurder viel in slaap Een bestelbus is zaterdagnacht in de berm beland naast de A4 bij Hoogerheide. De bestuurder was in slaap gevallen. Lees verder Foto: X/weginspecteur Robert.

06:07 Dronken fatbiker van snelweg gehaald door politie Een fatbiker is zaterdagnacht door de politie van de snelweg gehaald. De man fietste op de vluchtstrook tegen het verkeer in. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Best-Oirschot.

06:01 Schade groot na uitslaande brand bij huis Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur brak zaterdagavond brand uit. Er werden volgens de politie ook meerdere explosies gehoord. Lees verder Foto: Instagram politie Weerijs.

05:53 Brand verwoest auto Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan de Stalpaert van de Wielestraat in Oss. het vuur werd rond kwart voor vijf 's nachts ontdekt. Lees verder Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.