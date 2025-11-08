Navigatie overslaan
112-nieuws: Bestelbus belandt in berm A4, bestuurder viel in slaap • Dronken fatbiker van snelweg gehaald door politie

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:14
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
06:14

Bestelbus belandt in berm A4, bestuurder viel in slaap

Een bestelbus is zaterdagnacht in de berm beland naast de A4 bij Hoogerheide. De bestuurder was in slaap gevallen.

Foto: X/weginspecteur Robert.
Foto: X/weginspecteur Robert.
06:07

Dronken fatbiker van snelweg gehaald door politie

Een fatbiker is zaterdagnacht door de politie van de snelweg gehaald. De man fietste op de vluchtstrook tegen het verkeer in.

Foto: Instagram jeugdagenten Best-Oirschot.
Foto: Instagram jeugdagenten Best-Oirschot.
06:01

Schade groot na uitslaande brand bij huis

Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur brak zaterdagavond brand uit. Er werden volgens de politie ook meerdere explosies gehoord.

Foto: Instagram politie Weerijs.
Foto: Instagram politie Weerijs.
05:53

Brand verwoest auto

Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan de Stalpaert van de Wielestraat in Oss. het vuur werd rond kwart voor vijf 's nachts ontdekt.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
05:45

Ernstig ongeluk op A2, auto ondersteboven na kop-staartbotsing

Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Budel zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Na een kop-staartbotsing belandde een auto ondersteboven op de weg.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

