112-nieuws: Bestelbus belandt in berm A4, bestuurder viel in slaap • Dronken fatbiker van snelweg gehaald door politie
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 06:14
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:14
Bestelbus belandt in berm A4, bestuurder viel in slaap
Een bestelbus is zaterdagnacht in de berm beland naast de A4 bij Hoogerheide. De bestuurder was in slaap gevallen.
06:07
Dronken fatbiker van snelweg gehaald door politie
Een fatbiker is zaterdagnacht door de politie van de snelweg gehaald. De man fietste op de vluchtstrook tegen het verkeer in.
06:01
Schade groot na uitslaande brand bij huis
Bij een huis aan het Orgelhof in Etten-Leur brak zaterdagavond brand uit. Er werden volgens de politie ook meerdere explosies gehoord.
05:53
Brand verwoest auto
Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan de Stalpaert van de Wielestraat in Oss. het vuur werd rond kwart voor vijf 's nachts ontdekt.
05:45
Ernstig ongeluk op A2, auto ondersteboven na kop-staartbotsing
Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Budel zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Na een kop-staartbotsing belandde een auto ondersteboven op de weg.
