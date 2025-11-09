Jeneba (10) promoot Tilburg: 'Je hoeft je hier niet eenzaam te voelen'

Tilburg is druk met een campagne zichzelf op de kaart te zetten. Het doel? Dat het geen verbaasde blikken oplevert wanneer je Tilburg noemt voor een dagje uit, als favoriete woonplek of waar die leuke banen te vinden zijn. Het succes van die campagne hangt onder meer af van een tienjarige Jeneba Kargwo.

Jeneba is een van de twintig Tilburgers die is uitgekozen om haar woonplaats te promoten, omdat ze meedeed aan een wedstrijd. De prijsvraag: leg een plekje vast in Tilburg waar je trots op bent. Jeneba, die erg van tekenen houdt, ging aan de slag en was erg verrast dat haar tekening werd gekozen. Haar tekening kun je nu overal in Nederland tegenkomen. Denk aan stations, bushaltes, in wc-hokjes en in de bioscoop. Natuurlijk zie je haar tekening ook in Tilburg zelf. Zo komt ze voorbij op een groot led-scherm in de nieuwe Emmapassage, waar ook de andere winnende plaatjes elkaar opvolgen.

Deze tekening kun je nu overal in Nederland tegenkomen (foto: Citymarketing Tilburg)

Wie nu vertederd raakt van de stralende lach van Jeneba, maar zich wel afvraagt: waar kijk ik naar? Dat is precies de bedoeling van de campagne. Het moet vragen oproepen. En wie antwoord wil, zal zich even moeten verdiepen in bijbehorende verhaaltjes. Zo promoten deze elf trotse Tilburgers bijna vanzelf hun stad en maakt het nieuwsgierig. Eén van die nieuwsgierig makende verhalen doet Jeneba hier zelf uit de doeken. "Ik heb het Kromhoutpark getekend. Vanuit mijn slaapkamerraam kijk ik uit op dit park. Ik kom er heel vaak. Wat je ziet op mijn tekening is de vijver waar een rooster over loopt, waar je overheen kunt wandelen. Aan de randen van het park staan hele mooie grote bomen. Ik heb hier leren lopen en fietsen. Ik heb hier ook mijn grotemensenfeest gegeven voor mijn verjaardag. Het is ideaal voor een picknick of feestje, dan kunnen de kinderen spelen en de grote mensen kletsen."

"In Tilburg hoef je je nooit eenzaam te voelen."