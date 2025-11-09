Jeneba (10) promoot Tilburg: 'Je hoeft je hier niet eenzaam te voelen'
Jeneba is een van de twintig Tilburgers die is uitgekozen om haar woonplaats te promoten, omdat ze meedeed aan een wedstrijd. De prijsvraag: leg een plekje vast in Tilburg waar je trots op bent. Jeneba, die erg van tekenen houdt, ging aan de slag en was erg verrast dat haar tekening werd gekozen.
Haar tekening kun je nu overal in Nederland tegenkomen. Denk aan stations, bushaltes, in wc-hokjes en in de bioscoop. Natuurlijk zie je haar tekening ook in Tilburg zelf. Zo komt ze voorbij op een groot led-scherm in de nieuwe Emmapassage, waar ook de andere winnende plaatjes elkaar opvolgen.
Wie nu vertederd raakt van de stralende lach van Jeneba, maar zich wel afvraagt: waar kijk ik naar? Dat is precies de bedoeling van de campagne. Het moet vragen oproepen. En wie antwoord wil, zal zich even moeten verdiepen in bijbehorende verhaaltjes. Zo promoten deze elf trotse Tilburgers bijna vanzelf hun stad en maakt het nieuwsgierig.
Eén van die nieuwsgierig makende verhalen doet Jeneba hier zelf uit de doeken. "Ik heb het Kromhoutpark getekend. Vanuit mijn slaapkamerraam kijk ik uit op dit park. Ik kom er heel vaak. Wat je ziet op mijn tekening is de vijver waar een rooster over loopt, waar je overheen kunt wandelen. Aan de randen van het park staan hele mooie grote bomen. Ik heb hier leren lopen en fietsen. Ik heb hier ook mijn grotemensenfeest gegeven voor mijn verjaardag. Het is ideaal voor een picknick of feestje, dan kunnen de kinderen spelen en de grote mensen kletsen."
"In Tilburg hoef je je nooit eenzaam te voelen."
Voor Jeneba is dit zonder twijfel haar lievelingsplek in Tilburg. Niet alleen omdat ze daar herinneringen heeft liggen en zich daar vrij voelt. "Er zijn ook altijd mensen in het park die dan de hond uitlaten, sporten of vissen. Dat is niet vervelend, maar juist heel gezellig. Het hondenbaasje liet mij allemaal trucjes zien van de hond. De visser legde mij uit hoe je aas maakt en welke vissen er zwemmen. Je hoeft je hier nooit eenzaam te voelen."
Dit is een van de twintig verhalen die Tilburg de komende tijd op de kaart moeten zetten als aantrekkelijke stad voor toeristen, woningzoekenden en bedrijven. Tilburg die bruisende stad vol talent, creativiteit met een geoliede economische motor waar je niet eenzaam bent. Aan de elf uithangborden die deze boodschap brengen zal het niet liggen.