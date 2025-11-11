Toppunt van gekkigheid: drie generaties jarig op de Elfde van de Elfde

Zonder twijfel is de familie Van Helmont de gekste familie van Brabant. Op 11-11 vieren ze niet alleen dat zoon Djazz elf wordt, maar ook dat vader Dennis en opa Bart jarig zijn. Drie generaties, allemaal jarig op deze dag van de zotten. Hoe krijgen ze het voor elkaar, is ieder jaar de vraag als ze samen hun verjaardag vieren.

Dit jaar is het éxtra feest in huize Van Helmont in Eindhoven. Want zoon Djazz viert zijn eerste 11-jarig jubileum. Het thema is heel verrassend: 'carnaval' en dus wordt er in de achtertuin al flink voorgesorteerd op het grote carnavalsfeest van februari. Dat ze allemaal fervente carnavalsvierders zijn, spreekt voor zich.

Oma van Helmont kan er niks anders van maken dan dat het toch echt toeval is dat drie generaties tegelijk jarig zijn. "Zoiets valt echt niet te plannen hoor!" Maar dan maakt ze het mysterie van dit 'toeval' nog gekker dan het al is. "Mijn broer is ook op de Elfde van de Elfde jarig net als mijn schoonbroer." Er is één iemand die wel antwoord weet op de vraag: 'hoe kan dit'. Dit is volgens ChatGPT geen toeval maar een kans van één op 48,6 miljoen.

Het zal niet verbazen dat het getal elf een grote rol speelt binnen deze familie. Als ze loten kopen eindigen die op elf. "Het blijkt geen geluksgetal", voegt vader Dennis er meteen aan toe. Djazz staat uiteraard met nummer elf op het voetbalveld. De oudere broer van Djazz zorgt als enige voor wat rebels tegenwicht. Zijn lievelingsgetal is 12.

Een andere bezoeker van dit jaarlijkse verjaardagsfeest kan alleen maar concluderen dat dit een gekke familie is en het boegbeeld voor Eindhoven de gekste.