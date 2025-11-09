'Pepi wordt weer eerste spits', maar Bosz wil geen duiventil

Ricardo Pepi keert binnenkort terug als spits van PSV. Dat zei trainer Peter Bosz zondagavond in Alkmaar na de 1-5 zege op AZ. Bosz kiest de laatste weken voor aanvallende middenvelder Guus Til in de punt van de aanval. Ismael Saibari speelt daar kort achter. Die formule is zeer succesvol.

Beiden weten het net makkelijk te vinden. Til scoorde tegen AZ drie keer en staat nu in de Eredivisie, net als Saibari, op acht doelpunten. "Omdat het nu zo goed loopt met die twee, hebben we wat meer tijd om Pepi terug te brengen. Hij komt terug van een hele zware blessure. Je moet echt fit zijn voor dit soort wedstrijden. Pepi was het er ook mee eens dat hij nu niet zou starten, maar hij wordt weer mijn eerste spits", aldus Bosz.

PSV’s trainer zag Pepi dinsdag in de Champions League-ontmoeting met Olympiakos als invaller gelijk maken, maar hij is hierdoor niet gaan twijfelen. "Op basis van één wedstrijd moet je niet wisselen. Dan wordt het een duiventil." Bosz genoot van de tweede treffer van Til, die de bal na een lange sprint aannam, over AZ-verdediger Wouter Goes heen speelde en hard raak schoot. "Hij kwam van eigen helft, in volle sprint. Ik kan hier enorm van genieten."

Na de 3-0 werd PSV gemakzuchtig, zag Bosz. "We haalden onszelf eigenlijk uit ons spel. Opeens hoefden we niet meer snel te handelen en hadden we zeeën van tijd. Dat AZ kort voor rust de 3-2 niet maakte, was een belangrijk moment. De tweede helft waren we weer vaster in balbezit."

Bosz roemde de invallers, onder wie Couhaib Driouech. "Dat is wat je van een invaller wilt zien. Wij worden op zo'n moment niet minder als we wisselen. Als je dat altijd weet te doen, maak je kans om kampioen te worden."

AZ-aanvoerder Sven Mijnans, eerder dit jaar serieus in de belangstelling bij PSV, berustte in de ruime thuisnederlaag. "Het was een beetje de grote jongens tegen de kleine jongens vandaag. Je geeft de hele wedstrijd weg, omdat je drie snelle doelpunten tegenkrijgt. Het is schrijnend dat we vandaag konden aanhaken en dat we er dan niet zijn met z'n allen. Dat moeten we onszelf aanrekenen."