Man verkocht mobieltjes aan de onderwereld en moet nu cel in

Een man uit Kaatsheuvel verkocht cryptotelefoons aan criminelen. Hij had een miljoenenomzet. Maar net als vele klanten van hem liep ook hij tegen de lamp. De rechtbank in Den Bosch stuurt hem nu bijna anderhalf jaar de cel in. En hij moet een boete betalen van 10.000 euro.

Van oorsprong is hij schilder, de 48-jarige inwoner van Kaatsheuvel. Maar op een gegeven moment is hij in mobieltjes gaan handelen. Geen iPhones of toestellen van Samsung maar speciale telefoontoestellen van Encrochat. Een abonnement kostte gebruikers maandelijks pakweg tussen de 600 en 900 euro. Populair onder criminelen, omdat zij de garantie kregen dat de politie onmogelijk kon meeluisteren. Dat lag toch even iets anders. De man uit Kaatsheuvel had zelf ook zo'n mobieltje met de schuilnaam 'Latepython', dat bekende hij later. Hij kreeg een dagtaak aan de telefoonhandel. De man had toegang tot een 'portal', een centraal digitaal administratiesysteem. Daarin kwamen de bestellingen binnen. Grote aantallen. Daarna verdeelde hij de mobieltjes over zo'n dertig verkopers, zogenoemde 'resellers' onder wie een vrouw uit Den Bosch. De resellers betaalden de mobieltjes handje contantje. De politie onderschepte opvallende berichtjes die van de verdachte zouden zijn geweest. Hij leek op zijn hoede voor de politie. 'Kwam wouten tegen, woonwijk ingescheurd, plankgas'. Er was geen winkel. De overdracht van de mobieltjes was op verschillende adressen en op openbare plaatsen, liefst buiten het zicht van camera’s. In een van de chats stonden teksten als: ‘kutcamera’s’ en ‘zet auto bij de buren voor de deur’. Voor de rechters is bewezen dat de man via de ‘portal’ abonnementen activeerde en verlengde. Op verzoek van 'resellers' kon hij ook de inhoud van de telefoons van klanten wissen. Wipen heet dat.

"Hij deed dit alles met maar één doel: snel geld verdienen."

Dat doelbewust onklaar maken van mobieltjes is voor politie-experts het teken dat de man wist wat hij deed en voor wie hij dat deed: voor criminelen die niet wilden dat hun chats in de voor hun verkeerde handen zouden vallen. In zijn chats zitten typische zinnen als: 'zit ie vast?’, ’arrested’, ‘gepakt door de wouten’ en ‘AT had alle tels gepakt.' Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan dit gedrag. “Met de verkoop van cryptotelefoons heeft verdachte bijgedragen aan het bemoeilijken van de opsporing van ernstige strafbare feiten, zoals grootschalige drugshandel. Dit alles met maar één doel: snel geld verdienen.” De politie denkt dat hij 6,5 miljoen euro heeft omgezet in twee jaar tijd. Maar de advocaat van de verdachte stelt dat handel in dit soort mobieltjes op zich niet strafbaar is. De verdachte benadrukte dat zelf ook. Omdat hij naar eigen zeggen niet wist waar de telefoons naartoe gingen en waar ze voor gebruikt werden. Over zijn opdrachtgevers heeft hij nooit iets willen zeggen. Zijn advocate vroeg om vrijspraak. De officier van justitie eiste vijf jaar cel en een boete van 25.000 euro. Maar de rechtbank ziet de man als 'hoofd-reseller', met de bevoegdheid om te 'wipen', en een coördinerende rol bleek maandag bij de uitspraak. De rechters legden wel een lagere straf op, namelijk zestien maanden voor witwassen en lidmaatschap van een misdaadorganisatie. Er is gekozen voor die lagere straf omdat de pleegperiode korter was dan OM stelde. Namelijk 2,5 maand en geen twee jaar. Bovendien is de man kostwinner. Hij heeft al een tijd in de cel gezeten maar moet nog wel terug. De 'reseller' uit Rosmalen met wie de man uit Kaatsheuvel samenwerkte is al veroordeeld. Haar omzet werd berekend op ruim 630.000 euro. Ook bij haar viel de straf lager uit. Er was vier jaar cel geëist maar ze kreeg alleen het voorarrest van 285 dagen en een taakstraf. Daartegen is het OM in hoger beroep gegaan. De voorbije jaren zijn er vaker cryptotelefoonverkopers opgepakt en veroordeeld. Er lopen nog een paar grote zaken.

Een goudmijn aan bewijs Criminelen doen er alles aan om uit het zicht te blijven van politie en justitie. Maar ze moeten toch communiceren met elkaar. Daarvoor gebruiken ze versleutelde cryptotelefoons met bekende namen als Ennetcom, SkyECC, Anom, Exclu en Encrochat. Superveilig, volgens die bedrijven. Maar steeds kon de digitale recherche toch binnendringen in die computernetwerken. Het leverde miljoenen berichten en foto's op, ook van Encrochat. Die berichten gingen over drugslabs en geweld maar ook over een loods bij Wouwse Plantage waar een heuse onderwereldgevangenis met martelkamer zat verstopt. Of over een opslagplaats in Eindhoven waar voor miljoenen euro's werd gevonden. Toen Encrochat de hack ontdekte was het al te laat. Het was het begin van een golf aan arrestaties en verstoringen in de onderwereld die nog niet voorbij is. Tussen al die data vond de politie ook telefoonverkopers.