Frank heeft fascinatie voor putdeksels, nu heeft hij z'n eigen exemplaar

De 76-jarige Frank Kouwe spaart foto's van putdeksels. Zijn verzameling bestaat uit duizenden afbeeldingen van putdeksels uit heel Europa, foto's die hij veelal zelf heeft gemaakt. Afgelopen vrijdag kreeg hij zijn eigen exemplaar aangeboden. ''Geweldig!'', reageert een blije Frank.

Frank vertelde vorige maand aan Omroep Brabant over zijn fascinatie voor putdeksels. Hij wist toen te vertellen dat er in zijn woonplaats Vught een bijzondere voor het gemeentehuis ligt: ''Een inhuldigingsputdeksel van Willem-Alexander uit 2013. Hij staat er en profil op, met Máxima. Een heel aparte putdeksel." Robin Nijhuis van Aquafix, het bedrijf dat deze putdeksel heeft gemaakt, heeft het artikel ook gelezen en besloot Frank een exemplaar van deze bijzondere deksel cadeau te doen. "Wij zagen dat Frank er zo enthousiast over was en we hadden er nog een paar liggen, dus we vonden het leuk om er een te schenken," zegt hij.

"Het is zo bijzonder, ook omdat de overdracht niet zomaar een handeling is geweest."

In 2013 was Frank erbij toen de bijzondere deksel in Vught werd geplaatst. "Mijn achterbuurman wist van mijn belangstelling in putdeksels en hij schreef de gemeente, daarom werd ik uitgenodigd door de burgemeester."

Nu heeft Frank dus zijn eigen exemplaar. De overhandiging bleek voor hem een waar feestje. Zijn schoondochter, kleinkinderen, vrienden en bekenden waren erbij. "Mijn vrouw had appeltaart gebakken, met op elk puntje een foto van de putdeksel." Frank wil de putdeksel ergens op z'n eigen terrein leggen, in de buurt van de voordeur. Nu staat het exemplaar nog even onder de carport, wachtend op Franks zoon. Want het ding weegt 55 kilo, dus de 76-jarige verzamelaar krijgt hem niet alleen in de grond. Wel is hij het afgelopen weekend een paar keer naar buiten gelopen om zijn eigen deksel te bewonderen. Hij wil het ding in ieder geval voor geen goud meer kwijt. "Het is zo bijzonder, ook omdat de overdracht niet zomaar een handeling is geweest. Mensen kwamen bijeen en het was echt gezellig."

"Voor mijn lezingen kies ik putdeksels uit waar ik een verhaal bij kan vertellen."