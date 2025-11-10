Grenscontroles met half jaar verlengd, ondanks weinig resultaat

Demissionair minister van Asiel en Migratie David van Weel (VVD) wil een half jaar langer doorgaan met de grenscontroles, ondanks dat die weinig opleveren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister stelt dat er nog altijd sprake is van een 'dreiging voor de openbare orde'.

Van Weel licht niet toe wat die dreiging precies inhoudt. Wel schrijft hij dat het aantal mensen dat zonder geldige papieren de Europese buitengrens is overgestoken, is gedaald. Maar volgens hem blijft die instroom nog steeds te hoog. Hij doelt onder meer op de druk op de opvanglocaties. Sinds 9 december 2024 is de Koninklijke Marechaussee begonnen met het uitvoeren van extra grenscontroles in opdracht van toenmalig asielminister Marjolein Faber (PVV). Het doel van de controles is om illegale migratie en mensenhandel tegen te gaan.

Kritiek

De controles werden niet overal met open armen ontvangen. Burgemeesters van grensgemeenten ondertekenden een brandbrief aan het ministerie en uitten hun zorgen. In totaal ging het om 46 burgemeesters die vraagtekens zetten bij het plan. Onder hen de burgemeesters van Baarle-Hertog, Woensdrecht, Roosendaal, Bergeijk, Breda, Rucphen, Alphen-Chaam en Zundert. Zij vreesden dat de controles juist voor overlast zorgen. Op 12 december hield de marechaussee de eerste grote grenscontrole bij Hazeldonk, aan de Nederlands-Belgische grens. De controles vinden sindsdien steekproefsgewijs plaats, niet dagelijks.

Wat hebben de controles tot nu toe opgeleverd? Sinds de start in december controleerde de marechaussee 123.330 mensen en 29.420 voertuigen. Daarvan mochten 470 mensen het land niet in. Nog eens tachtig mensen vroegen ter plekke asiel aan. De Marechaussee mag aan de grens geen asielzoekers weigeren. Zij vervolgens mogen door naar instroomcentra zoals Ter Apel om hun aanvraag officieel in te dienen.