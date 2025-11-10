Man raakt sieraden en geld kwijt bij twee oplichtingen op één dag
Het slachtoffer werd vrijdagmiddag 16 mei gebeld door iemand die zei van de FIOD te zijn. De beller zei dat er plannen zouden zijn om bij de man in te breken en vroeg of hij waardevolle spullen in huis had.
Het slachtoffer geloofde hem en maakte desgevraagd foto's van zijn sieraden en geld. De man aan de andere kant van de lijn zei dat iemand de spullen op kwam halen. Niet veel later stond er een jongeman aan de deur die zich voordeed als undercoveragent. Hij nam de waardevolle spullen in een tas mee.
Signalement
Op camerabeelden is te zien dat een jongeman die vrijdagmiddag rond kwart voor zes op de Doornsingel in Tilburg loopt. Drie minuten later komt hij terug met een lichtgekleurde tas in zijn hand, vermoedelijk de tas met waardevolle spullen van het slachtoffer.
De politie is naar hem op zoek. De verdachte is ongeveer 25 jaar oud en 1,70 meter lang. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur en droeg die bewuste vrijdag een spijkerbroek en een zwart jasje.
Oplichting via computer
De criminelen bleken nog niet klaar te zijn. Nog dezelfde dag werd het slachtoffer opnieuw gebeld. Er zou zogenaamd een virus op zijn computer zitten.
De man moest op afstand worden geholpen en een programma op zijn computer installeren. Hiermee kregen de criminelen toegang tot zijn bankrekening. Het slachtoffer raakte naast zijn sieraden daarmee ook nog eens vele euro's kwijt. Het is onduidelijk of het deze keer om dezelfde oplichters gaat als eerder die dag.