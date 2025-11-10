Man raakt sieraden en geld kwijt bij twee oplichtingen op één dag

Een bejaarde man uit Tilburg is in mei van dit jaar op één dag twee keer opgelicht. Het slachtoffer raakte daardoor veel sieraden en geld kwijt. Maandag werd een van de verdachten in beeld gebracht in opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Het slachtoffer werd vrijdagmiddag 16 mei gebeld door iemand die zei van de FIOD te zijn. De beller zei dat er plannen zouden zijn om bij de man in te breken en vroeg of hij waardevolle spullen in huis had. Het slachtoffer geloofde hem en maakte desgevraagd foto's van zijn sieraden en geld. De man aan de andere kant van de lijn zei dat iemand de spullen op kwam halen. Niet veel later stond er een jongeman aan de deur die zich voordeed als undercoveragent. Hij nam de waardevolle spullen in een tas mee.