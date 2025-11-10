Jolanda krijgt Mantellintje voor haar inzet: 'Ze verdient dit'
In Brabant zijn er naar schatting 300.000 mantelzorgers. Van hen ontvangen 3500 dit jaar voor het eerst een Mantellintje voor hun inzet en steun. Jolanda van der Velden is een van hen. Sinds een jaar werkt ze bij GoodDays als mantelzorgondersteuner. Ze vindt het bijzonder dat ze een groen-paars lintje heeft gekregen. “Het is echt schitterend.”
“Ik heb er een moeder bij gekregen door dit werk.”
Wat de situatie tussen Jolanda en Toos extra bijzonder maakt, is dat ze geen familie van elkaar zijn. De meeste mantelzorgers zijn dat wel. Voorheen was Chantal, de dochter van Toos, haar mantelzorger. Toen zij dit niet meer kon, nam Jolanda de zorg over.
Samen drinken ze koffie, kaarten ze, doen ze boodschappen en gaan ze naar het ziekenhuis. Jolanda blijft ook regelmatig slapen om Toos extra te helpen. Voor haar voelt het bij Toos als thuiskomen. “Ik heb er een moeder bij gekregen door dit werk”, vertelt Jolanda.
Chantal vroeg het Mantellintje voor Jolanda aan. “Omdat ze met passie werkt, haar hart op de juiste plek heeft en altijd voor mijn ouders klaarstaat. Trouwens ook voor mij.”
"We kunnen niet zonder familie of naasten, maar we kunnen ze wel bijstaan.”
De werkgever van Jolanda is blij met de waardering voor mantelzorgers. “De mantelzorgers en medewerkers worden met de lintjes in het zonnetje gezet voor het mooie werk dat ze doen,” zegt Meral Bakker van GoodDays. “Maar het laat ook zien dat mantelzorg niet alleen door familie gedaan hoeft te worden.”
Volgens Bakker krijgen ze bij de organisatie regelmatig huilende mensen aan de lijn die het niet meer volhouden. “Dan ondersteunen wij ze, zodat ze weer wat rust krijgen.”
Het doel is dat mantelzorgers het langer volhouden. Mantelzorgondersteuners helpen bijvoorbeeld ook met schoonmaken. “Zo kunnen kinderen als ze op bezoek komen ook gewoon weer kind zijn bij hun ouders,” legt Bakker uit. “We kunnen niet zonder familie of naasten, maar we kunnen ze wel bijstaan.”
Na de uitreiking van het lintje en een stuk taart brachten Jolanda en Toos de rest van de middag gewoon kaartend door.