Jolanda krijgt Mantellintje voor haar inzet: 'Ze verdient dit'

Jolanda van der Velden is mantelzorger van de 89-jarige Toos uit Oosterhout. Toen Toos haar dochter Chantal door een hernia niet langer voor haar moeder kon zorgen, schoot Jolanda te hulp. Maandag kreeg ze een speciaal Mantellintje uitgereikt. “Jolanda verdient het omdat ze met passie werkt, haar hart op de juiste plek heeft en altijd voor mijn ouders klaarstaat. Trouwens ook voor mij,” zegt Chantal.

In Brabant zijn er naar schatting 300.000 mantelzorgers. Van hen ontvangen 3500 dit jaar voor het eerst een Mantellintje voor hun inzet en steun. Jolanda van der Velden is een van hen. Sinds een jaar werkt ze bij GoodDays als mantelzorgondersteuner. Ze vindt het bijzonder dat ze een groen-paars lintje heeft gekregen. “Het is echt schitterend.”

“Ik heb er een moeder bij gekregen door dit werk.”

Wat de situatie tussen Jolanda en Toos extra bijzonder maakt, is dat ze geen familie van elkaar zijn. De meeste mantelzorgers zijn dat wel. Voorheen was Chantal, de dochter van Toos, haar mantelzorger. Toen zij dit niet meer kon, nam Jolanda de zorg over.

Samen drinken ze koffie, kaarten ze, doen ze boodschappen en gaan ze naar het ziekenhuis. Jolanda blijft ook regelmatig slapen om Toos extra te helpen. Voor haar voelt het bij Toos als thuiskomen. “Ik heb er een moeder bij gekregen door dit werk”, vertelt Jolanda. Chantal vroeg het Mantellintje voor Jolanda aan. “Omdat ze met passie werkt, haar hart op de juiste plek heeft en altijd voor mijn ouders klaarstaat. Trouwens ook voor mij.”

"We kunnen niet zonder familie of naasten, maar we kunnen ze wel bijstaan.”