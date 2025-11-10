Geen straf voor 60-jarige man in zaak met minderjarige

Een 60-jarige man uit Den Bosch is maandag door de rechtbank vrijgesproken van digitaal kinderlokken (grooming) en het sturen van seksuele foto’s aan een minderjarige jongen. Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de man doelbewust contact zocht met een jongen jonger dan 16 jaar om seks met hem te hebben.

De man had in juni en juli 2023 via WhatsApp dagelijks contact met de jongen. In de berichten gaf de jongen aan dat hij 16 jaar was en binnenkort 17 zou worden, maar in werkelijkheid was hij pas 15 jaar. Toen de jongen aangaf 17 te zijn geworden, stelde de man een seksdate voor.

Geen bewijs

De rechtbank zegt dat niet bewezen is dat de man wist, of moest vermoeden, dat het om een minderjarige onder de 16 jaar ging. Daarom volgt vrijspraak, zowel voor digitaal kinderlokken als voor het sturen van de seksuele foto’s.



Wel erkent de rechtbank dat het gedrag van de man maatschappelijk als onethisch kan worden gezien, zeker gezien het grote leeftijdsverschil. “Maar wij moeten oordelen op basis van de tenlastelegging en de wettelijke regels,” aldus de rechtbank.

Taakstraf geëist

De officier van justitie vond dat grooming wel bewezen kon worden. Hij eiste 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Voor het versturen van de seksfoto’s werd vrijspraak gevraagd.

