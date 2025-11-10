Gevonden auto is van vermiste Brigitte, politie zoekt bij het water

De auto die maandagavond bij een water in Macharen is gevonden, is van de vermiste Brigitte uit Oss. Het gaat om een witte Toyota Aygo. De politie heeft dit dinsdagmorgen bekendgemaakt. De wagen wordt onderzocht op sporen. De vondst is voor de politie aanleiding om 'verder te zoeken in een specifiek gebied', zo meldt een woordvoerder.

De woordvoerder spreekt van 'nieuwe aanknopingspunten.' Deze hebben ertoe geleid dat vanaf halfnegen deze ochtend ook op én in het water gezocht gaat worden. Dit zal worden gedaan door specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ).



De zoektocht gaat ook buiten het water om door in de hoop de vrouw te vinden, zo laat de woordvoerder verder weten.

Sinds zaterdag vermist

De 57-jarige Brigitte wordt sinds zaterdagochtend vermist. Ze vertrok rond zeven uur zonder telefoon of pinpas. Haar familie en de politie maken zich ernstige zorgen over haar welzijn, zo meldde de politie afgelopen weekend.

Brigitte woont in Oss, maar ze verblijft ook geregeld bij haar moeder in Berghem.

Ze heeft een slank postuur, is ongeveer 1,80 meter lang en heeft kort, stekelig haar. Op de dag van haar vermissing droeg ze een zwarte broek en vermoedelijk een bordeauxkleurig jack.