Witte Toyota Aygo ontdekt tijdens zoekactie naar Brigitte (57)

De politie heeft maandagavond vermoedelijk de auto gevonden van de vermiste Brigitte uit Oss. Na een melding dat er een witte Toyota Aygo aan de waterkant in Macharen stond, zijn agenten ter plaatse gegaan. Zij onderzoeken de auto momenteel op sporen.

Het is nog niet bevestigd dat het daadwerkelijk om de auto van Brigitte gaat.



Sinds zaterdagochtend vermist

De 57-jarige Brigitte wordt sinds zaterdagochtend vermist. Ze vertrok rond zeven uur zonder telefoon of pinpas. Haar familie en de politie maken zich ernstige zorgen over haar welzijn. Brigitte woont in Oss, maar verblijft ook regelmatig bij haar moeder in Berghem.

Ze heeft een slank postuur, is ongeveer 1,80 meter lang en heeft kort, stekelig haar. Op de dag van haar vermissing droeg ze een zwarte broek en vermoedelijk een bordeauxkleurig jack.