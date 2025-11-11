Gezochte auto brandend gevonden: niemand in de buurt

In het buitengebied van Deurne is afgelopen nacht rond halfvier een auto brandend aangetroffen. De wagen werd door de politie gezocht. Het brandende voertuig stond aan de Ommezwanksedijk. Er was niemand in of bij de auto te bekennen.

Agenten hadden deze auto maandagavond in de buurt van Deurne zien rijden en ze wilden die controleren. Bij het zien van de politie sloeg de persoon die achter het stuur zat op de vlucht. Tijdens een achtervolging die daarop volgde is de politie de auto kwijtgeraakt.

Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg, is niet bekend. Evenmin is duidelijk waarom de politie de auto wilde laten stoppen. De brandweer heeft de auto die al bijna uitgebrand was geblust.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

