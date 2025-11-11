We zijn los! Kijk hier de start van het carnavalsseizoen terug

Kijk hier naar de livestream van de aftrap van het carnavalsseizoen vanuit Oeteldonk (Den Bosch) en Knoerissenrijk (Uden).

Nog meer live

Om kwart voor acht is Jordy Graat live vanuit Kruikenstad (Tilburg). Ook dat is live te volgen op alle kanalen van Omroep Brabant en Brabant+.

Onze Jordy is bij de prinsbekendmaking. Het Brabants Buske is er ook bij en racet door de provincie om te laten zien hoe wij dit unieke feest overal vieren.

