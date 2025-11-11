Navigatie overslaan

We zijn los! Kijk hier de start van het carnavalsseizoen terug

Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 11:35
Foto: Marcel van Dorst.
Foto: Marcel van Dorst.
nl
Kijk hier naar de livestream van de aftrap van het carnavalsseizoen vanuit Oeteldonk (Den Bosch) en Knoerissenrijk (Uden).
Profielfoto van Janneke BoschProfielfoto van Redactie
Geschreven door
Janneke Bosch & Redactie
Wachten op privacy instellingen...

Alles over de Elfde van de Elfde volgen? Bezoek ons liveblog:

Nog meer live
Om kwart voor acht is Jordy Graat live vanuit Kruikenstad (Tilburg). Ook dat is live te volgen op alle kanalen van Omroep Brabant en Brabant+.

Onze Jordy is bij de prinsbekendmaking. Het Brabants Buske is er ook bij en racet door de provincie om te laten zien hoe wij dit unieke feest overal vieren.

Alle carnavalsverhalen vind je op onze themapagina.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!