Advertentie
We zijn los! Kijk hier de start van het carnavalsseizoen terug
Vandaag om 10:00 • Aangepast vandaag om 11:35
nl
Kijk hier naar de livestream van de aftrap van het carnavalsseizoen vanuit Oeteldonk (Den Bosch) en Knoerissenrijk (Uden).
Wachten op privacy instellingen...
Alles over de Elfde van de Elfde volgen? Bezoek ons liveblog:
Nog meer live
Om kwart voor acht is Jordy Graat live vanuit Kruikenstad (Tilburg). Ook dat is live te volgen op alle kanalen van Omroep Brabant en Brabant+.
Onze Jordy is bij de prinsbekendmaking. Het Brabants Buske is er ook bij en racet door de provincie om te laten zien hoe wij dit unieke feest overal vieren.
Alle carnavalsverhalen vind je op onze themapagina.
Wachten op privacy instellingen...
Advertentie
Advertentie