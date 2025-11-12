Tafel in restaurant vlak naast wc's gaat viral: 'Beste plekje van de zaak'

Een plekje voor twee vlak naast de wc, een romantisch uitzicht op de kapstok krijg je er gratis bij. Een tafeltje van restaurant Al Dente in Breda maakt heel wat los op sociale media. "Dit krijg je als je per ongeluk een tafel voor plee zegt met reserveren", grapt iemand.

Geurstokjes staan er niet op het tafeltje, maar je kunt wel makkelijk naar het toilet. Afblussen krijgt hier een heel nieuwe betekenis: naast de tafel staat ook nog een brandblusser. "Beste plekje van de zaak", zo staat bij de foto van een bezoeker op Dumpert. "Handig als je diarree hebt", grapt iemand. "Tafel bij een kortingsbon van 50 procent." Eten mag niet

Het gekke tafeltje staat al 25 jaar op dezelfde plek bij de Italiaan. Wie daar nu wil zitten? "Het is wel een mooi tafeltje, hoor!, schatert de 54-jarige eigenaar Esther Verdaas. "Nee, niemand wil hier zitten. Sterker nog, niemand komt hier te zitten", zegt ze stellig. "Eten of drinken serveren naast een open wc mag niet eens met alle bacteriën."

"Het is echt voor de lol", biecht ze op. Gasten lachen er al jaren om. Dit weekend maakte een nieuwe bezoeker een foto en zette die op internet. "Heel Breda kende de tafel al. Nu heel Nederland." In al die jaren heeft volgens Esther geen enkele klant gegeten of gedronken aan het tafeltje. Hoe vol de zaak ook is, de eigenaresse kan de verleiding weerstaan. "Mijn man is de enige die hier wel eens zit. Voor de drukte begint, drinkt hij hier zijn kopje koffie." De reacties stromen binnen bij de Italiaan. "De meeste mensen zien de humor er gelukkig van in." Opvallend genoeg zijn er ook mensen die de situatie herkenbaar vinden. "Je hebt blijkbaar zaken die dit soort tafeltjes echt gebruiken bij de wc of de kapstok", zo las Esther in de reacties. Vip-tafel

Foto's maken mag natuurlijk wel altijd. Ook het team plaatste een groepsfoto na alle commotie. "Het is echt een vip-tafel", lacht ze. Of nu niet iedereen er juist wil zitten? "Vast wel, maar nee, beneden hebben we plek genoeg", glundert Esther.