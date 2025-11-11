De jongste burgemeester van Nederland komt uit Brabant, maar niet lang meer

Teun Heldens was ooit de jongste burgemeester van Nederland, maar nu moet de burgervader van de gemeente Heeze-Leende zijn titel overdragen. De gemeente Katwijk krijgt binnenkort de jongste burgemeester van Nederland, want de 32-jarige Nathaniel Middelkoop is een paar maanden jonger dan Heldens.

De jongste burgemeester krijgt traditiegetrouw de rode lantaarn. Heldens gaat de wisseltrofee binnenkort overdragen aan zijn Katwijkse collega, zo meldt hij op Instagram. “Persoonlijk ben ik blij en trots dat ik de lantaarn bijna 22 maanden in mijn bezit heb gehad, maar nog blijer ben ik dat ik hem eindelijk mag overhandigen aan iemand die weer jonger is dan ik.”

Heldens gaat de lantaarn officieel overdragen op 20 november. Dan wordt de nieuwe burgemeester van Katwijk geïnstalleerd. Heldens ziet dat er het afgelopen jaar ‘opvallend veel burgemeesters onder de 40 zijn geïnstalleerd’.

“Dat vind ik een mooi signaal. Het is een eervolle, leuke maar vaak ook pittige job met veel uitdagingen. Dat vraagt om een goede mix van burgemeesters uit alle lagen van de samenleving die elkaar helpen en inspireren. Daarbij horen ook bestuurders die met nieuwe ideeën naar de uitdagingen van vandaag kijken en ook het ambt bij de tijd houden.”

Heldens hoopt nog meer jonge burgemeesters te zien, ook in de grotere gemeenten. De burgemeester kreeg zelf zijn rode lantaarn van de jongste burgemeester uit Drimmelen, Boy Scholze. Maar het zei Heldens weinig destijds: “Je hebt ook de langste en de kortste burgemeester. Ik heb liever dat de mensen zeggen dat ik de beste of leukste burgemeester ben.”