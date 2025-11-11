Krakers laten zich door asbest en dreigende sluiting niet wegjagen

De bewoners van de Bossche vrijplaats Knoflook zijn in rep en roer. Onlangs kregen ze volgens Dtv te horen dat ze het door hen gekraakte pand aan de Havendijk moesten verlaten. Er was asbest gevonden. Bovendien wacht het collectief binnenkort een rechtszaak met dezelfde inzet. Kevin Timmerman, één van de bewoners, maakt zich zorgen, maar hij heeft toch goede hoop dat het bewonerscollectief voorlopig mag blijven.

Bijna twintig jaar geleden werd het pand aan de Havendijk in Den Bosch gekraakt. Het stond al jaren leeg en was volgens de krakers in verval geraakt. Sindsdien is het uitgegroeid tot een creatieve, culinaire en sociale hotspot. Mensen lopen er in en uit, maar allemaal in een ontspannen sfeer. "De eigenaar liet het verloederen, wij hebben er nieuw leven in geblazen", verduidelijkt Kevin.

De vrijplaats ligt in de zogenoemde Bossche Stadsdelta, een gebied waar de gemeente huizen wil bouwen. Als het aan Kevin en de medebewoners ligt, blijven zij daar wonen tot er daadwerkelijk een schop in de grond gaat.

Vondst van asbest

De laatste weken is de stemming er enigszins omgeslagen. Het handjevol vaste bewoners kreeg te horen dat er asbest was gevonden in het gebouw en dat is slecht voor de gezondheid. Het kankerverwekkende spul werd ontdekt in een onderzoek dat was ingesteld in opdracht van de pandeigenaar, Cornelis Huygens Vastgoed in Vught.

De projectontwikkelaar zou door burgemeester en wethouders zijn gesommeerd om het pand op korte termijn te ontruimen en af te sluiten. De bewoners kregen daarop te horen dat ze binnen enkele dagen weg moesten. Zo snel verhuizen, is volgens hen onredelijk. “Je krijgt op vrijdag te horen dat je een weekend de tijd hebt om een nieuw huis te vinden”, vertelt bewoner Kevin. “Dat is echt onmogelijk, waar moeten we naartoe?”

'Gewoon blijven'

Die gedwongen verhuizing is in ieder geval voorlopig van de baan, zeggen de bewoners. Volgens hun heeft de Omgevingsdienst verteld dat ze er kunnen blijven, behalve in het deel van het pand waar asbest is gevonden. Dat is afgesloten. Kevin: “Het asbest zit in sommige ruimtes, dus het is volgens ons ook niet nodig om helemaal weg te moeten. Zodra het asbest is verwijderd, willen wij hier gewoon blijven als Knoflook.”

De gemeente neemt het asbestgevaar zeer serieus: “Het gezondheidsrisico heeft vanzelfsprekend impact op de uitvoering van hun activiteiten. We gaan op korte termijn met hen in gesprek over de ontstane situatie. Ze kunnen begeleid worden naar tijdelijk onderdak.”

De projectontwikkelaar laat weten dat de krakers al in oktober vorig jaar verzocht is het pand te ontruimen. Het vastgoedbedrijf wil op tijd de handen vrij hebben wanneer de Stadsdelta kan worden ontwikkeld. Omdat de krakers niet van plan zijn te vertrekken, is het bedrijf een gerechtelijke procedure begonnen: op 4 december staan de twee partijen tegenover elkaar.

Drukbezochte protestactie

Het zou voor de bewoners een hard gelag zijn wanneer de vrijplaats op slot moet. “Ik kom hier al jaren om een hapje te eten of naar een concert te gaan”, vertelt Abel Heijkamp. De Bosschenaar neemt het als vaste bezoeker op voor de bewoners van de vrijplaats en volgens hem krijgen ze ook steun van een aantal politieke partijen. Deze ochtend was er voor de deur van het pand een protestactie, die tientallen mensen naar de Havendijk lokte.