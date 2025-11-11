'Even' een huis bezichtigen in Oeteldonk op 11-11: 'Niet te doen'

Even een huis bezichtigen in het centrum van Oeteldonk met de Elfde van de Elfde. Makelaar Patrick van Hendriks Makelaardij ging samen met een klant op pad, maar had meteen spijt. “Dit was echt niet te doen”, zucht hij.

De geïnteresseerden in de woning aan de Snellestraat in het centrum van Oeteldonk vroegen of ze de Elfde van de Elfde de woning konden bekijken: “We zijn dan immers toch in de stad aan het feesten, en dan kunnen we meteen even zien of het goed geluidsdicht is”, lacht Patrick. Zelf was hij ook in de stad, met zijn carnavalsvereniging, dus kleine moeite om even op en neer te lopen, dacht hij.

Niets bleek minder waar. Normaal zou hij zo’n vijf minuutjes onderweg zijn naar het bezichtigingsadres, maar de makelaar is ruim een uur bezig geweest om zijn afspraak te bereiken. “Dit doe ik nooit meer”, lacht hij. “Gelukkig ben ik nu weer terug bij de rest, dan ga ik er zelf een biertje op drinken.”

Foto vanuit het te verkopen appartement (privéfoto).

