Elke week een volle tas met eten, dankzij Heidi: Jeroen is haar dankbaar

Niemand zou honger moeten hebben, zo vindt Heidi van Pinxteren-van Lokven uit Nistelrode. Daarom deelt zij met haar initiatief 'Eten over?' twee keer per week voedselpakketten uit aan gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Ze begon met vijf gezinnen die ze steunde, maar inmiddels kloppen al zeventig gezinnen bij Heidi aan voor hulp. Daarom is zij genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar.

Met een lege boodschappentas komen mensen de garage van Heidi binnen. En met een tas gevuld met brood, fruit, vlees en verse groente gaan ze weer weg. Waarom ze het doet? "Om mensen te helpen", legt Heidi uit terwijl ze de tassen inpakt. "Ik wil dat iedereen genoeg te eten heeft. En dat mensen die weinig te besteden hebben wat geld overhouden in hun portemonnee, zodat ze ook een keer iets leuks kunnen doen. Al is het maar een ijsje halen voor de kleinkinderen" Heidi begon tien jaar geleden met het uitdelen van eten. Ze had het toen zelf ook niet breed. "Ik mocht bij iemand is Oss brood halen. Daar was ik blij mee. Maar ik besefte ook dat ik het geluk had dat ik een auto had om naar Oss te rijden. Veel mensen kunnen dat niet zomaar. En die mensen wilde ik gaan helpen en daarom ben ik een eigen uitdeelpunt gestart."

Miranda en Fred zijn blij dat ze iedere week boodschappen mogen halen bij Heidi

In het gangetje naar de garage staan mensen in een lange rij geduldig te wachten op hun boodschappen: "Jonge gezinnen, best veel Oekraïners, opa's en oma's en werkende stellen die onderaan de streep nét niet genoeg hebben." Vooral met de ouderen heeft Heidi medelijden. "Als die mensen geen pensioen hebben, komen ze niet rond. Daar heb ik echt moeite mee. Ik ben blij dat we hen kunnen helpen."

"Hierdoor houd ik wat extra geld over voor mijn gezin."

Het eten en de verzorgingsproducten die ze uitdeelt, krijgt Heidi onder meer van de plaatselijke groenteboer, bakker en supermarkt. Veel producten zitten tegen de houdbaarheidsdatum aan en zo wordt dus ook verspilling tegengegaan. Inmiddels runt ze met een team vrijwilligers twee uitdeelpunten. Een in Heesch en een vanuit haar eigen garage in Nistelrode. Want er kloppen steeds meer mensen aan voor hulp.

Tamara van Heemst komt als alleenstaande moeder vaak geld tekort

Jeroen van den Broek is een van hen. Dankbaar laat hij zien wat hij heeft gekregen. "Ik heb yoghurt, groente, fruit en een beetje vlees. Ik ben heel blij dat deze mensen dit elke week voor ons doen." Ook Tamara van Heemst vult een boodschappentas: "Ik ben een alleenstaande moeder met een uitkering en kom altijd te kort. Maar dankzij hen houd ik wat extra geld over voor mijn gezin. Daar ben ik heel dankbaar voor." Na een uur uitdelen, zijn alle tassen weer gevuld. En dat is waar Heidi het voor doet. "Als alles is uitgedeeld en mensen met een volle tas naar huis gaan, dan denk ik: yes! We hebben het weer voor elkaar."

Heidi werd verrast met de nominatie voor Brabander van het Jaar.