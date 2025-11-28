Selma sprak met de koning over de gezinnen van veteranen: 'Zaadje planten'

Selma Stegeman uit Asten is de kartrekker van het initiatief Joint Forces. Daarmee ondersteunt ze gezinnen van veteranen en mensen in uniform. Uit eigen ervaring weet ze dat de diensten en uitzendingen van deze mannen en vrouwen vaak een zware wissel trekken op hun gezinnen. Selma biedt hen steun en een luisterend oor. Daarom maakt zij kans op de titel Brabander van het Jaar.

Bekijk alle genomineerden en stem op onze speciale stempagina. Selma is zelf partner van een veteraan. Haar man Manuel werkte bij de forensische politie en diende als militair in Afghanistan. En dat heeft zijn sporen nagelaten. "Manuel is uitgevallen met PTSS (red. een posttraumatische stressstoornis). Dan is er een heel mooi traject voor hem en wordt er heel veel geregeld. Dat was superfijn, defensie doet dat heel goed. Maar als gezin loop je er een beetje achteraan. Ik wist niet goed waar wij hulp konden krijgen." Dat Manuel PTSS heeft, heeft niet alleen effect op hem maar op zijn hele gezin, weet Selma: "PTSS heb je met z'n allen. Manuel is daar de drager van, maar wij ondervinden ook de gevolgen. Hij is heel prikkelgevoelig, meer op zichzelf en hij kan warrig zijn en dingen vergeten. Dat is niet erg, maar het is wel intens."

Selma met haar partner en veteraan Manuel (foto: Omroep Brabant).

Daarom richtte Selma Joint Forces op, een groep die er is voor het thuisfront. "Ik probeer partners, kinderen, naasten of hele goede vrienden van (ex-)geüniformeerden een plek te bieden waar ze hun verhaal kunnen doen en delen. En waar ze ook advies kunnen krijgen over waar je terechtkan."

"Ik wil mensen laten zien dat ze niet alleen zijn."

"Niet iedereen hoeft PTSS te hebben of een been verloren te hebben", gaat Selma verder. "Het kan ook zijn dat iemand zijn hart wil luchten over een partner die altijd wisselende diensten heeft. Gewoon de erkenning en de herkenning dat jij er als thuisfront ook bent en een verhaal hebt. Ik wil mensen laten zien dat ze niet alleen zijn en ze bij elkaar brengen." En dat blijft niet onopgemerkt. Zo heeft Selma al gesproken met koning Willem-Alexander en demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans. "Dat was heel leuk en een hele eer. Ik was daarvoor uitgenodigd door de BNMO, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Het was een heel leuk gesprek. De koning begon meteen over de veteranen, maar ik dacht we gaan het eens hebben over het thuisfront. Hij kon goed schakelen en ging in dat gesprek mee. Ik hoop hiermee een zaadje te planten. Als ik het zeg en iemand anders ook, dan blijft het hangen en komt er meer aandacht voor het thuisfront."

"Het beroep van militair of agent is spannend, maar er zitten ook kanttekeningen aan."

Selma probeert gezinnen zo laagdrempelig mogelijk hulp en steun te bieden. "Je hoeft niet een heel verhaal te doen of je hele ziel bloot te leggen. Je mag ook gewoon even een kopje koffie komen drinken, gewoon kletsen. Dan geef ik advies als ze daarop zitten te wachten. En is dat niet zo dan komt dat misschien wel een andere keer." Maar ook de veteranen zelf worden niet vergeten. Zo hielp ze mee met de organisatie van een fakkeltocht voor en door veteranen en was ze een van de drijvende krachten achter het Anjerperkje, een monument in Asten voor veteranen en hun thuisfront: "Omdat ik het heel belangrijk vindt dat ze gezien worden. Het beroep van militair of agent is heel spannend en leuk, maar er zitten ook best wat kanttekeningen aan." Dat het thuisfront daar op allerlei manieren mee te maken krijgt, wordt volgens Selma vaak niet gezien. "Terwijl dat wel heel belangrijk is", besluit ze.

Selma is trots op haar nominatie (foto: Omroep Brabant).