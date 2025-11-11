Navigatie overslaan

Oeteldonk raakt vol: 'Zoek de ruimte op'

Vandaag om 15:24
Oeteldonk raakt vol (foto: Gemeente 's-Hertogenbosch).
Er wordt volop gefeest in de binnenstad van Den Bosch en het is druk. De Karrenstraat en de Korte Putstraat zijn vol. De gemeente roept via het WhatsAppkanaal van de gemeente om de ruimte op te zoeken door naar andere evenementlocaties in de stad te gaan.
Profielfoto van Janneke BoschProfielfoto van Redactie
Geschreven door
Janneke Bosch & Redactie

Rond het aftelmoment op 11.11 uur waren er naar schatting al ruim honderdduizend mensen in de provinciehoofdstad.

Eerder op de ochtend adviseerde de gemeente al om vanwege de drukte vooral via de kant van het Theater aan de Parade / Lange Putstraat naar De Parade te komen. Daar is meer ruimte.

Dat het enorm druk zou worden in Oeteldonk vandaag is geen verrassing. De Elfde van de Elfde wordt al jaren steeds groter. Hier lees je hoe dat komt:

Een Bossche makelaar leek het een goed idee juist op deze dag een apparement in het centrum te laten bezichtigen door potentiële kopers. Maar dat pakte net wat anders uit dan hij had gehoopt:

Zo zag de opening van de Elfde van de Elfde eruit:

Wil je helemaal niets missen van 11-11 in onze provincie? Volg dan ons liveblog:

