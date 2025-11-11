Oeteldonk raakt vol: 'Zoek de ruimte op'

Er wordt volop gefeest in de binnenstad van Den Bosch en het is druk. De Karrenstraat en de Korte Putstraat zijn vol. De gemeente roept via het WhatsAppkanaal van de gemeente om de ruimte op te zoeken door naar andere evenementlocaties in de stad te gaan.

Rond het aftelmoment op 11.11 uur waren er naar schatting al ruim honderdduizend mensen in de provinciehoofdstad.

Eerder op de ochtend adviseerde de gemeente al om vanwege de drukte vooral via de kant van het Theater aan de Parade / Lange Putstraat naar De Parade te komen. Daar is meer ruimte.

