Tiener (16) en man (24) vast na beroving van man in centrum Breda

In het centrum van Breda is maandagmiddag een man beroofd. Het slachtoffer belde rond kwart over vier in paniek 112. De politie rukte met meerdere eenheden uit en wist later op de avond een 16-jarige verdachte aan te houden. Daar vonden de agenten de buit van de beroving. Een dag later werd er nog een verdachte opgepakt voor de beroving.

De beroving gebeurde maandag in de binnenstad. Agenten gingen met spoed naar het slachtoffer en spraken met hem over wat er was gebeurd. Ondertussen werd in de omgeving gezocht naar de dader. Dat onderzoek leverde al snel een naam op.

Buit gevonden

Later op de avond, rond kwart voor negen, viel de politie een woning aan de Arenberglaan in de stad binnen. Daar werden spullen van het slachtoffer gevonden én een op een vuurwapen lijkend voorwerp. Alles is in beslag genomen. Een 16-jarige jongen is aangehouden.

Een dag later, deze dinsdag, hield de politie ook een tweede verdachte aan. Het gaat om een 24-jarige man uit Breda. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt nog wat precies de rol van beide verdachten is geweest bij de beroving.