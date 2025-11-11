Mo Bicep liet zoon (6) in Bentley rijden, rechter tikt hem op zijn vingers

De bekende Brabantse influencer Mo Bicep heeft van de rechter een voorwaardelijke geldboete van 800 euro gekregen. De Bredanaar liet zijn zoon (6) over de openbare weg rijden in dure (sport)wagens, zoals een Bentley en een Lamborghini.

De kantonrechter oordeelde dat Mo Bicep (echte naam Mohamed Lemhadi) met zijn acties voor een gevaar op de weg zorgde. De influencer liet zijn zoontje tussen september 2022 en begin dit jaar op de openbare weg rijden in Breda, terwijl de jongen niet vastzat. Ook zou hij zijn zoontje van 3 jaar op een quad hebben laten rijden.

De straf valt relatief mild uit: een voorwaardelijke boete van 800 euro met een proeftijd van twee jaar. Dat betekent dat hij het geld niet hoeft te betalen, tenzij hij binnen die tijd opnieuw in de fout gaat.

Illegale cryptowebsites

Mo Bicep is met meer dan één miljoen volgers een van de bekendste influencers uit onze provincie. Hij verkoopt voedingssupplementen en deelt online zijn luxe levensstijl met snelle auto’s, dure horloges en vakanties in het buitenland.

Eerder kwam hij ook in opspraak toen Omroep Brabant onthulde dat hij via social media illegale cryptowebsites promootte. Europese beurswaakhonden waarschuwden destijds voor die praktijken, vanwege het risico op fraude.