'Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, runt groot drugslab in Sierra Leone'

De voortvluchtige drugscrimineel Jos Leijdekkers uit Breda, beter bekend als ‘Bolle Jos’, zou in het Afrikaanse Sierra Leone een groot drugslab runnen. Dat meldt De Telegraaf dinsdag op basis van berichtgeving van de lokale nieuwssite Gleaner. Volgens die site zou het lab zich bevinden in de omgeving van de hoofdstad Freetown en zwaar worden bewaakt.

Een bron van Gleaner omschrijft de plek als 'zwaar beveiligd'. “Er komen witte mannen met een speedboot vol militairen", vertelt de tipgever. De bron zegt dat de man in de omgeving bekendstaat als Omar Sharif. Behalve als Bolle Jos staat Leijdekkers ook bekend als Omar Sharif.

Dat lokale media in Sierra Leone nu openlijk schrijven over Leijdekkers, is opvallend. Begin dit jaar werd duidelijk dat de voortvluchtige Bredanaar zich in het land zou schuilhouden en zelfs een relatie zou hebben met de dochter van president Maada Bio. Samen kreeg het stel een kind. Daarna bleef de lokale pers opvallend stil.

Volgens de krant zouden journalisten die over Leijdekkers en zijn vermeende connecties met machthebbers schrijven, onder druk worden gezet of worden bedreigd. Enkele verslaggevers zouden zelfs naar het buitenland zijn gevlucht.

Reactie advocaat

De advocaat van Leijdekkers, Guy Weski, reageert fel op de nieuwe aantijgingen. In een verklaring aan De Telegraaf zegt hij: “Dit bericht kan worden geplaatst in het kabinet van politieke desinformatie, waarbij ernstig rekening moet worden gehouden met een dubbele agenda van de opsteller. Het artikel bevat bovendien onduidelijkheden en tegenstrijdigheden waardoor het niets meer is dan propaganda.”

Leijdekkers geldt al jaren als een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel, witwassen en extreem geweld.