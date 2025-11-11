Inwoners in tranen na plan om dorp te laten verdwijnen: 'Een slachthuis'

Op het voorstel om het dorp Moerdijk te laten verdwijnen, is emotioneel gereageerd door de inwoners bij de informatiebijeenkomst dinsdagavond. "Deze avond vind ik echt een slachthuis", zegt een man. "We zijn totaal niet voorbereid op de mededeling die u vanavond heeft gedaan. Ik hoop dat het college opstapt."

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke noemt het zijn 'moeilijkste besluit' ooit als burgemeester. "Je bent geen Moerdijker", schreeuwt een boze bewoner tegen de burgemeester die in Rotterdam is geboren. "Je hebt hier niks mee." Moerkerke zegt dat hij inderdaad geen Moerdijker is. "Maar ik begrijp uw emotie wel. Ik zie de pijn achter de tranen." Een andere inwoonster die nu vijf jaar in Moerdijk woont, maakt zich zorgen over het graf van de man van haar 85-jarige buurvrouw. De gemeente zei dat waardevolle spullen namelijk virtueel bewaard zullen worden. "Dat gaat toch niet", zegt ze verontwaardigd. "Is er überhaupt begeleiding voor deze mensen? Die gaan met een zwaar hart naar huis."

Ze noemt de avond een 'echte aanfluiting'. "Dit wordt er nu even: 'hop' alsjeblieft, doorheen gedrukt." Anderen in de zaal zijn aan het huilen. Surplus is aanwezig voor begeleiding. Iemand die lange tijd vrijwilliger in het dorp was, is verdrietig. "Maar we moeten er mee dealen."



"De raad schittert door afwezigheid. Dat vind ik echt triest."

Een man valt op dat de gemeenteraad schittert van afwezigheid. "Die zien wat hier gebeurt, hoeveel emotie hier is. Vervolgens schitteren zij door afwezigheid. Dat vind ik echt triest." Een andere inwoner voelt zich als een lam dat in de vrachtwagen geladen is, die niet kan genieten van het eten, maar voor het slachthuis staat. "Deze avond vind ik echt een slachthuis", zegt hij. "We zijn totaal niet voorbereid op de mededeling die u vanavond heeft gedaan." "We kunnen die emotie ons indenken", reageert de burgemeester. "Ik kan begrijpen dat het als een bom valt." Hij benadrukt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. "We proberen de stekkerdoos in de gemeente te krijgen, maar er zijn nog geen stekkers geplaatst." De gemeente wil het oostelijke deel van Moerdijk laten verdwijnen om plaats te maken voor de uitbreiding van de haven en industrie. Bewoners konden vragen stellen wat er gaat gebeuren met woningen en graven. De gemeente zegt te willen zorgen voor een eerlijke compensatie voor de bewoners. In 2028 wordt begonnen met de bouw van nieuwe energiestations. In 2033 moeten die klaar zijn.