Ruzie tussen twee mannen loopt uit de hand en eindigt in steekpartij

Een ruzie tussen twee mannen in een huis aan de Beerseweg in Haps is uit de hand gelopen. Er is gevochten en ook gestoken. Dat meldt de politie. Beide mannen zijn gewond geraakt aan het gezicht. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

De politie is in het huis in gesprek met getuigen en onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook worden camerabeelden in de buurt bekeken.

Foto: SK-Meia / Persbureau Heitink