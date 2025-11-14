Kjell en Fleur werden smoorverliefd tijdens GLOW: 'Daar sloeg de vonk over'

"Dit is de plek waar we verliefd op elkaar zijn geworden.” Voor Kjell (26) uit Eindhoven en de Nijmeegse Fleur (25) heeft het lichtkunstfestival GLOW in Eindhoven een bijzondere betekenis. Vier jaar geleden ging het tweetal op date tijdens de corona-editie van het lichtkunstfestival. Daar sloeg de vonk in het romantische decor al snel over.

Het tweetal leerde elkaar in coronatijd, in 2021, kennen via een datingsite. Al snel volgden twee ontmoetingen, maar van verkering was nog geen sprake. Drie keer is scheepsrecht, moet Kjell gedacht hebben. Hij vroeg Fleur mee naar GLOW in zijn Eindhoven.

"Ik was er echt van onder de indruk, maar ook van de jongen die naast me stond."

Voor Fleur was die derde date ook haar eerste ontmoeting met het lichtkunstfestival. “Ik kende GLOW wel al en wilde er zelf al heel lang een keer naartoe. Maar dat kwam er steeds niet van omdat ik in Nijmegen woon. Toen Kjell mij destijds meevroeg, heb ik direct ‘ja’ gezegd.” "Ik was er echt van onder de indruk, maar ook van de jongen die naast me stond." En daar heeft ze zeker geen spijt van. Tijdens een romantische wandeling bij GLOW sloeg de vonk over. “We liepen langs het kanaal naar een lichtshow op de kerk (DOMUSDELA, red.). Kjell pakte mijn hand vast. Toen dacht ik: oké, wat gebeurt er met mij?” Het hele plaatje klopte voor Fleur toen ze samen naar de projectie keken. “Dat was echt hét moment. Die show was heel gaaf. Ik was er echt van onder de indruk, maar ook van de jongen die naast me stond. Hij hield ondertussen nog altijd mijn hand vast", blikt Fleur terug.

"Toen voelde ik van alles. Dat is denk ik de korte samenvatting. Het was heel speciaal voor mij, en voor Kjell ook. Het is de plek waar we verliefd op elkaar zijn geworden.”

"Het festival heeft voor ons een speciale betekenis."

Sindsdien gaat het koppel ieder jaar terug naar GLOW. "Het is een traditie voor ons geworden. Het festival heeft voor ons een speciale betekenis. Hier is het voor ons allemaal begonnen." Nu, vier jaar later, zijn Kjell en Fleur nog altijd een setje en hebben ze besloten dat het tijd wordt voor de volgende grote stap: samenwonen. Onder de rook van GLOW? “Nee, dat niet,” lacht Fleur, “maar het had zeker gekund. We gaan in Geldrop wonen.” Een van de plekken in de regio waar helaas voor het stel (nog) geen lichtkunstfestival te bewonderen is. GLOW blijkt dus een perfecte setting voor een romantisch moment. Een volgende stap voor het verliefde stel lijkt niet zo moeilijk: een huwelijksaanzoek of trouwen tijdens GLOW? Fleur lacht: “Dat weet ik niet. Ik weet niet wat Kjell van plan is. Maar voor nu gaan we eerst samenwonen en dan zien we daarna wel weer verder.” Maandagavond bezochten Kjell en Fleur opnieuw hand in hand GLOW in Eindhoven. Ze hebben er erg van genoten, maar voor zover wij weten is geen van beiden op de knieën gegaan.

Kjell en Fleur tijdens GLOW dit jaar (foto: privécollectie).

Fleur en Kjell tijdens hun date bij GLOW in 2021 (foto: privécollectie).