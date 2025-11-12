Dit is waarom inwoners van Moerdijk hun dorp dreigen te verliezen

Het dorp Moerdijk dreigt te verdwijnen. De 1130 inwoners moeten wijken voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied en voor nieuwe energievoorzieningen. Maar waarvoor is deze grote opoffering precies nodig?

De uitbreiding van het gebied heeft te maken met de zogenoemde Powerport-regio. Dit gebied loopt van het haven- en industrieterrein bij Moerdijk tot aan de Amercentrale in Geertruidenberg. Het is een van de belangrijkste schakels in het Nederlandse energiesysteem. De komende jaren wordt hier flink geïnvesteerd in energie en industrie. In totaal is voor de plannen ongeveer 700 hectare grond nodig. Moerdijk heeft, als een van de knooppunten van de energievoorziening in Brabant en Zuidwest-Nederland, een groot aandeel in dat totaal. In het dorp zelf wordt 450 hectare grond vrijgemaakt. De locatie is gunstig en strategisch, zegt de gemeente, omdat Moerdijk direct is verbonden met water, spoor en snelwegen