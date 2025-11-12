Dit is waarom inwoners van Moerdijk hun dorp dreigen te verliezen
De uitbreiding van het gebied heeft te maken met de zogenoemde Powerport-regio. Dit gebied loopt van het haven- en industrieterrein bij Moerdijk tot aan de Amercentrale in Geertruidenberg. Het is een van de belangrijkste schakels in het Nederlandse energiesysteem. De komende jaren wordt hier flink geïnvesteerd in energie en industrie.
In totaal is voor de plannen ongeveer 700 hectare grond nodig. Moerdijk heeft, als een van de knooppunten van de energievoorziening in Brabant en Zuidwest-Nederland, een groot aandeel in dat totaal. In het dorp zelf wordt 450 hectare grond vrijgemaakt.
De locatie is gunstig en strategisch, zegt de gemeente, omdat Moerdijk direct is verbonden met water, spoor en snelwegen
Energiestations voor stroom
De plannen zijn vooral gericht op energievoorziening en de verduurzaming van de industrie. De gemeente laat weten dat een groot deel van de ruimte, zo’n 230 hectare, wordt gebruikt voor drie nieuwe energiestations. Netbeheerder TenneT gaat hier onder meer een 380 kV-hoogspanningsstation bouwen.
Dat is nodig om in de toekomst voldoende stroom te kunnen leveren aan onder meer industrie, woningen en scheepvaart. Rond die energiestations komen ook hoogspanningsleidingen en een transformatorstation.
Waterstof
De gemeente wil daarnaast extra ruimte vrijmaken voor verduurzaming van bedrijven, 'zodat ons land concurrerend en duurzaam blijft'. Een deel van het gebied wordt gereserveerd voor de aanleg van waterstoffabrieken.
Waterstof wordt gezien als vervanger van aardgas in de industrie. Bedrijven kunnen via een nieuw waterstofnetwerk overstappen van fossiele brandstoffen naar waterstof.
Volgens de gemeente maakt deze uitbreiding Nederland minder afhankelijk van het buitenland, 'omdat we voldoende energie beschikbaar hebben en belangrijke grondstoffen hergebruiken'.
Haven- en industrieterrein
Op het huidige haven- en industrieterrein van Moerdijk zitten ongeveer vierhonderd bedrijven, van maakindustrie tot logistiek.
Hier bevindt zich ook Industrial Park Moerdijk, volledig ingericht op chemische en chemie-gerelateerde bedrijven. Onder andere Shell Chemicals Park is hier gevestigd, dat chemische producten maakt op basis van aardolie. Het complex geldt als een van de grootste chemische industrieterreinen van Nederland en Europa.