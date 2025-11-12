Marktkramen mogen na protest toch blijven: ‘Beste reclame ooit’

Vanwege klachten over oneerlijke concurrentie was er geen plek meer voor de marktkramen van de vis- en kaasboer in Vught. Zo wilde de gemeente de lokale winkels beschermen tegen omzetverlies. Dat zorgen voor veel onrust, maar nu blijkt dat de twee marktkramen toch nog mogen blijven. “Waarom we nu wel mogen blijven? Geen idee," vertelt een opgeluchte visboer woensdag. De gemeente reageert: "Het is maar voor één jaar."

De lokale viswinkel en kaaswinkel zeggen hogere kosten te hebben en vreesden daardoor te moeten stoppen. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw beleid voor standplaatsen, laat ze weten. “Daarin staat dat het een aanvulling moet zijn op het bestaande winkelaanbod in het centrum. Zo beschermen we de vitaliteit van het winkelgebied en voorkomen we leegstand."

Dat zorgde voor veel ophef bij de ondernemers en klanten. En bij de gemeente zorgde dat dan weer voor een dreigende situatie, zegt een woordvoerder. "De publieke discussie over het nieuwe standplaatsenbeleid was stevig. Daarbij zijn ook persoonlijke aanvallen geuit richting betrokkenen. Meningsverschillen horen bij een open samenleving, maar persoonlijke aanvallen of intimidatie horen daar niet bij." Vertrouwen groeide

Deze week zou er een gesprek komen tussen de marktkooplieden en de gemeente, maar zover kwam het niet. “We kregen een belletje van de gemeente dat de vergunning was goedgekeurd, en toen zat die al in de mail,” vertelt visboer Thomas Molenaar. “We hebben geen idee waarom. Belangrijkste nu: volgend jaar staan we er gewoon weer.” De gemeente stelt dat volgende week persoonlijke gesprekken plaats gaan vinden.

Onrust onder de klanten van de viskraam in Vught (foto: Omroep Brabant).