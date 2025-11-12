Marktkramen mogen na protest toch blijven: ‘Beste reclame ooit’
De lokale viswinkel en kaaswinkel zeggen hogere kosten te hebben en vreesden daardoor te moeten stoppen. Daarom werkt de gemeente aan een nieuw beleid voor standplaatsen, laat ze weten. “Daarin staat dat het een aanvulling moet zijn op het bestaande winkelaanbod in het centrum. Zo beschermen we de vitaliteit van het winkelgebied en voorkomen we leegstand."
Dat zorgde voor veel ophef bij de ondernemers en klanten. En bij de gemeente zorgde dat dan weer voor een dreigende situatie, zegt een woordvoerder. "De publieke discussie over het nieuwe standplaatsenbeleid was stevig. Daarbij zijn ook persoonlijke aanvallen geuit richting betrokkenen. Meningsverschillen horen bij een open samenleving, maar persoonlijke aanvallen of intimidatie horen daar niet bij."
Vertrouwen groeide
Deze week zou er een gesprek komen tussen de marktkooplieden en de gemeente, maar zover kwam het niet. “We kregen een belletje van de gemeente dat de vergunning was goedgekeurd, en toen zat die al in de mail,” vertelt visboer Thomas Molenaar. “We hebben geen idee waarom. Belangrijkste nu: volgend jaar staan we er gewoon weer.” De gemeente stelt dat volgende week persoonlijke gesprekken plaats gaan vinden.
Voor Thomas kwam die vergunning dus uit de lucht vallen. “Ik ben superblij. Top! Ik heb al een flesje opengetrokken om het te vieren,” zegt de visboer. “Ik had er een hard hoofd in, maar toen alle klanten, winkeliers en omwonenden achter ons gingen staan, groeide het vertrouwen.”
Een jaar
De visboer staat al bijna tien jaar iedere zaterdag in Vught; de kaasboer al 25 jaar op vrijdag, op dezelfde plek. Molenaar snapt niet dat de gemeente en de lokale winkels van hem en de kaasboer af wilden. “Ik snap dat je van de concurrentie af wil, maar we kunnen makkelijk naast elkaar bestaan. Jammer dat het zo is gegaan, maar uiteindelijk ben ik blij met alle reclame.”
De vis- en kaasboer dienden hun verzoek al in voordat het nieuwe beleid van de gemeente werd vastgesteld. "Deze aanvragen zijn daarom beoordeeld volgens het oude beleid en verleend, voor één jaar", schrijft de gemeente Vught. Volgend jaar is de kans dus groot dat de marktkramen niet mogen terugkeren vanwege de concurrentie met winkels in het centrum.