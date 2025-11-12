Dagje Efteling eindigt met botsing op A59: familie komt met de schrik vrij

Een opa en oma die met hun kleinkinderen naar huis reden na een dagje Efteling kregen een ongeluk op de A59 bij Waspik. Bij dat ongeluk waren drie auto's betrokken. Ze kwamen de schrik vrij. Alleen moest één bestuurder van de andere auto's naar het ziekenhuis. De snelweg was tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder een tijd afgesloten.

Het ongeval ontstond toen de voorste auto stil stond vanwege een file verderop richting Hooipolder. Een tweede auto botste daar achterop, waarna een derde voertuig weer op deze twee wagens inreed.

In de voorste auto zaten een opa en oma met drie kleinkinderen, die op de terugweg waren van een dagje Efteling. Zij kwamen met de schrik vrij en zijn door de ambulancedienst nagekeken. Hun auto liep lichte schade op en kon na controle verder rijden.

Middelste auto zwaar beschadigd

De middelste auto raakte zwaar beschadigd en kwam na de botsing tegen de vangrail terecht. De bestuurder van dat voertuig is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de achterste auto is ter plaatse onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft het wegdek schoongemaakt en geholpen bij de afhandeling. Rijkswaterstaat zorgde voor de verkeersafzetting. Door het ongeval ontstond een lange file tussen Waalwijk en Hooipolder.