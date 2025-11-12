Arts die stiefdochter misbruikte krijgt levenslang beroepsverbod

Een voormalig arts van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, die was veroordeeld voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter en voor het maken van kinderporno, mag nooit meer in de zorg werken. Het tuchtcollege heeft de man geschrapt uit het BIG-register waarin alle zorgmedewerkers moeten staan. Hij mag ook nooit meer terug op die lijst.

De man werd in 2022 tot anderhalf jaar cel veroordeeld wegens seksueel misbruik. Volgens de rechter heeft de destijds 50-jarige man uit het Limburgse Bunde zijn stiefdochter misbruikt. Het meisje was de dochter van een collega. Het misbruik begon toen ze negen jaar oud was. De arts nam ontslag bij het ziekenhuis na zijn veroordeling.

De rechter vond in 2022 bewezen dat de arts zich schuldig had gemaakt aan seksueel binnendringen van het lichaam van zijn stiefdochter. Ook had hij kinderporno geproduceerd door foto's van het meisje te maken. Het misbruik gebeurde, volgens het vonnis, tussen januari 2015 en november 2018.



Arts wilde weer aan het werk

Het misbruik kwam aan het licht toen de arts er zelf over sprak. Hij maakte zich zorgen over het meisje, dat zichzelf begon te beschadigen. “De verdachte had als stiefvader een van de belangrijkste bronnen van veiligheid en geborgenheid voor het meisje moeten zijn”, zei de rechter.



De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vroeg afgelopen september bij het Regionaal Tuchtcollege in Den Bosch om een beroepsverbod voor de arts. De man heeft zijn straf uitgezeten en wilde weer aan het werk als arts, maar de inspectie zag dat niet zitten.

Bracht mensen onder narcose

Het tuchtcollege is het eens met de inspectie. De arts heeft volgens het college het vertrouwen van de samenleving in de beroepsgroep ernstig geschaad. Wat hij deed, gebeurde weliswaar buiten zijn werk om, maar het past niet bij zijn functie in de zorg.



Hij was anesthesioloog en bracht mensen onder narcose voor een operatie. Patiënten zijn dan 'kwetsbaar, weerloos en volledig afhankelijk' en moeten erop kunnen vertrouwen 'dat anesthesiologen geen zedendelicten plegen', aldus de tuchtrechters.

