A67 tussen Eersel en Valkenswaard tijdelijk dicht door ongeluk

Vandaag om 18:57 • Aangepast vandaag om 20:40
De A67 richting Eindhoven is woensdagavond tijdelijk afgesloten tussen Eersel en Valkenswaard na een ongeluk ter hoogte van Knegsel. Daarbij botste een auto met aanhanger achterop een busje. Eén rijstrook is weer open.
Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De bestuurder van de auto raakte gewond. Alleen niet zo ernstig. Hij kon zelf uit de ambulance stappen. Uit voorzorg is hij toch naar het ziekenhuis gebracht.

Een ZOAB-cleaner wordt ingezet om het wegdek te reinigen. Eén rijstrook is vrijgegeven. De hele weg is rond negen uur weer open.

Auto met aanhanger botst op busje (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
