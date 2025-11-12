Politie Roosendaal wint verstoppertje, mensen betrapt in leegstaande flat

De politie van Roosendaal heeft woensdag een potje verstoppertje gewonnen. Agenten troffen twee personen aan in een leegstaande flat, nadat de woningstichting had gemeld dat er mensen binnen zouden verblijven. Toen de politie arriveerde, probeerden de twee zich te verstoppen, zonder succes.

Meerdere politieagenten gingen naar het appartement om te kijken wat er aan de hand was in het huis. “We hebben het pand omsingeld en konden van buitenaf zien dat er mensen binnen waren", schrijft de politie Roosendaal op Instagram. Toen de agenten naar binnen riepen dat ze er waren probeerden de twee personen zich snel te verstoppen.

Na toestemming van de hulpofficier van justitie heeft de politie de deur geforceerd en is naar binnen gegaan. Daar troffen ze twee personen aan die daar niets te zoeken hadden. Eén van hen werkte mee en kreeg één bekeuring. De ander had geen geldig identiteitsbewijs bij zich en gaf een naam op die niet te verifiëren was.

Acht dagen cel

Op het politiebureau bleek dat hij een valse naam had opgegeven. De man kreeg drie bekeuringen: voor het niet tonen van een ID-bewijs, het opgeven van een valse naam en het betreden van verboden terrein. Daarnaast bleek hij nog gesignaleerd te staan voor openstaande boetes.

De man krijgt twee weken de tijd om die te betalen of in bezwaar te gaan. Als hij dat niet doet, moet hij acht dagen de cel in.