112-nieuws: Auto belandt in berm na botsing • Oudere man gewond bij botsing, zijn auto is total loss

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

05:44 Auto belandt in berm na botsing Een auto is woensdagavond in de berm beland naast de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Dit gebeurde na een botsing met een andere auto. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.