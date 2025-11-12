Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto belandt in berm na botsing • Oudere man gewond bij botsing, zijn auto is total loss

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 05:44
In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Redactie

05:44

Auto belandt in berm na botsing

Een auto is woensdagavond in de berm beland naast de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Dit gebeurde na een botsing met een andere auto.

Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.
Foto: Instagram jeugdagenten Langstraat.
05:27

Oudere man gewond bij botsing, zijn auto is total loss

Een oudere man is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Dongenseweg in Kaatsheuvel. Hij reed met zijn auto vanaf de oprit bij een huis de weg op toen het mis ging. Hij zag een aankomende auto over het hoofd.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

