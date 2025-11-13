Moerdijk moet verdwijnen: advocaat ziet juridische haken en ogen

Het hing al even boven het hoofd van de inwoners van Moerdijk, maar dinsdag werd het werkelijkheid: het dorp met ruim 1100 inwoners moet verdwijnen om plaats te maken voor een energietransitieproject. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops is dat juridisch allerminst vanzelfsprekend. Hij stelt dat de bewoners mogelijk recht hebben op een forse schadevergoeding en dat ze het besluit ook nog bij de rechter kunnen laten toetsen. “Je ontmantelt een dorpsgemeenschap die daar al generaties woont,” zegt hij.

Knoops dook naar aanleiding van het nieuws over het verdwijnen van Moerdijk in de wetboeken. Volgens het Europese mensenrecht zijn er vier voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een huis of zelfs een heel dorp te mogen onteigenen. “Er moet sprake zijn van algemeen belang, noodzaak en de maatregel moet in verhouding staan tot de rechten waarop je inbreuk maakt,” legt hij uit in de talkshow Pauw en De Wit. “Die criteria moeten zorgvuldig worden getoetst voordat het Rijk tot onteigening over kan gaan.” Dinsdag dropte de gemeente de bom bij de bewoners: Moerdijk moet verdwijnen. Het dorp valt ten prooi aan de oprukkende industrie naast het plaatsje. Al langer hing het opheffen van het dorp als een donkere wolk boven de hoofden van de inwoners. Speeltuinen, huizen en scholen zullen plaats moeten maken voor drie grote energiestations, die een belangrijke schakel vormen in de Nederlandse energietransitie. Voor die plannen is zo’n 700 hectare grond nodig. Met het verdwijnen van het dorp komt daarvan ongeveer 450 hectare vrij. Aanvechten

Volgens Knoops kunnen bewoners van Moerdijk zich nog verzetten tegen het besluit. “Het Rijk kan alleen via de rechter proberen de onteigening af te dwingen,” vult hij aan in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! “De gemeente kan niet simpelweg zeggen: dit hing al een tijd in de lucht, dus jullie moeten nu vertrekken.”