José werd vermoord in India, opnieuw vragen vanuit politiek

Opnieuw zijn er Kamervragen gesteld over de berechting van Remco S. in India. De Limburger wordt gezien als hoofdverdachte nadat hij volgens de Indiase politie bekend heeft José van de Vliet (35) uit Waalre te hebben omgebracht. Nabestaanden van José wachten al ruim dertien jaar op gerechtigheid. Tweede Kamerlid Songül Mutluer (GroenLinks - PvdA) vindt het onacceptabel dat zij al zo lang in onzekerheid zitten.

In de docu TOXIC van Omroep Brabant gaan documentairemakers Nicole Theuns en Ricardo Paz Belvis op zoek naar antwoorden voor de familie van José. Want hoe kwam José in India om het leven, waar is Remco S. gebleven na zijn fatale daad en waarom wordt hij niet berecht? In de serie is te zien dat de makers een deel van het politiedossier in handen krijgen. Daarin staat dat S. zelf de moord op José heeft bekend. Het dossier bevat gruwelijke details over de dood van José. Nadat Remco S. al vrij snel op borgtocht wist vrij te komen na de fatale daad, loopt hij nog altijd vrij rond in India. Hij wordt bijna maandelijks opgeroepen als hoofdverdachte. Net zoals vorige week dinsdag. Hij kwam opdagen maar weer volgde er geen uitspraak en kon S. de rechtbank weer verlaten.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat ze zich niet bemoeit met de rechtsgang in het buitenland. Voor broer Albert en zijn moeder Mien is dat ook niet het doel. Zij willen vooral informatie over hoe de zaak ervoor staat. Maar ook dat blijft uit, onder meer vanwege het recht op de privacy van Remco S.

Eerder stelde Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) al eens Kamervragen waarom de berechting van S. zo lang moest duren. Daar kwamen geen duidelijke antwoorden op.

Nu waagt Tweede Kamerlid Songül Mutluer (GL-PvdA) zich eraan, zij heeft onder meer femicide in haar portefeuille. “Het gaat ook in dit geval om femicide en wel in het buitenland. De vraag is: waar blijft die uitspraak? Er moet duidelijkheid komen over wat Nederland wel of niet voor de nabestaanden kan doen.” Zij heeft daarom Kamervragen gesteld aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Buitenlandse Zaken. "Ik begrijp echt wel dat Nederland niet kan ingrijpen in een buitenlandse zaak. Maar ik zou wel verwachten dat ze via een diplomatieke weg navraag kan doen bij Indiase autoriteiten", aldus Mutluer. Ze sprak veel nabestaanden van slachtoffers die in het buitenland om het leven zijn gekomen, de zaak van José staat volgens haar dan ook niet op zichzelf. Ze stelt dat de hulp voor mensen die in zo'n situatie terechtkomen slecht is geregeld.

"Dit kun je mensen niet jarenlang aandoen."

"Er moet een soort van eenduidigheid komen over hoe je met dit soort zaken omgaat. Hoe verloopt het contact met nabestaanden, wat voor hulp kunnen we bieden? Daar moet het kabinet goed naar kijken." Ze vindt dat de regering zich ervoor moet inspannen om opheldering te krijgen. "Dit kun je mensen niet jarenlang aandoen." Albert en Mien zijn ook bang dat Remco S. verdwijnt nu de zaak in de publiciteit is. Remco S. heeft een eeneiige tweelingbroer. De familie van José vreest dat hij op het paspoort van zijn broer mogelijk het land verlaat. Mutluer wil dan ook weten van de ministers of er een mogelijkheid is om dit te ondervangen. De verwachting is dat de Kamervragen binnen drie tot zes weken worden beantwoord.

Wat gebeurde er met José van de Vliet? José van de Vliet uit Waalre vertrok in maart 2012 met haar vriend Remco S. naar India. Ze had een stichting waarmee ze de plaatselijke bevolking wilde helpen en ze had daar een eigen huisje gekocht. Sindsdien reisden ze vaker die kant op. Haar familie en vrienden zagen de zelfverzekerde José veranderen in een onderdanige, schuchtere vrouw. Remco bepaalde steeds meer wat ze mocht doen en liet haar geen moment alleen. Hij had haar volledig in z'n greep. Twee weken na het vertrek naar India kreeg de familie het onthutsende bericht dat José in India om het leven was gekomen. Later bleek dat ze was vermoord. S. werd al snel gezien als hoofdverdachte en werd opgepakt. Hij kwam later op borgtocht vrij. Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor. In de documentaire TOXIC kijk je mee in de zoektocht naar antwoorden waar de familie al dertien jaar naar op zoek is. TOXIC is elke donderdagavond te zien vanaf 17.00 uur op Omroep Brabant tv. De serie is ook te bekijken op Brabant+

