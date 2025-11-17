Dit stop je in je noodpakket: zo bereid je je voor om 72 uur te overleven

Bij een noodsituatie kan het even duren voordat hulpdiensten alles geregeld hebben en overal kunnen komen. Een goed samengesteld noodpakket zorgt ervoor dat je drie dagen kunt overbruggen zonder stroom, internet of schoon water. Wat er volgens de overheid in zo'n pakket moet zitten, leggen we uit.

Maandag startte een nieuwe overheidscampagne 'Denk vooruit' om Nederlanders aan te moedigen zich beter voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. Vooral de eerste 72 uur na bijvoorbeeld een stroomstoring zijn cruciaal. Een goed gepakt noodpakket is daarbij cruciaal en met deze campagne wil de overheid iedereen stimuleren alvast zo'n pakket in huis te halen, zodat je de eerste dagen zelfredzaam bent en de hulpdiensten zich kunnen richten op de meest dringende gevallen. Wat hoort er in een noodpakket?

Stem het pakket altijd af op je eigen situatie. Denk aan medicijnen, babyvoeding, luiers of eten voor huisdieren. De basisuitrusting bestaat uit: Zaklamp, opgeladen powerbank en extra batterijen. Voor licht en communicatie zonder elektriciteit.

Kopieën van identiteitsbewijzen en belangrijke telefoonnummers. Bij verlies of een lege telefoon heb je altijd gegevens bij de hand.

Contant geld.

Radio op batterijen of een opwindbare radio. De regionale omroep is rampenzender en houdt je op de hoogte, ook zonder internet. Stel de radio alvast af op de juiste frequentie.

Kaarsen of waxinelichtjes en lucifers.

EHBO-doos. Het kan zijn dat de hulpdiensten pas later komen. Zo kan je zelf, indien nodig, al iets doen.

Dekens. Onmisbaar als de verwarming uitvalt.

Gereedschap zoals een hamer, zaag en een kniptang. Dat is handig om geblokkeerde doorgangen vrij te maken na een storm of andere schade.

Reservesleutels van huis en auto. Zodat je altijd weg kan.

Hygiëneproducten: wc-papier, natte doekjes, zeep, desinfecterende gel, maandverband, tandenborstel en tandpasta.

Fluitje, om de hulpdiensten duidelijk te maken waar je bent.

Water en houdbaar voedsel. Reken op drie liter water per persoon per dag. Verderop lees je wat voor eten je het beste in huis kan hebben.

Op welke frequentie vind je Omroep Brabant? De radiofrequenties voor Omroep Brabant is afhankelijk van de regio: West-Brabant: FM 91.0

Midden-Brabant: FM 91.9

Noordoost Brabant FM 95.8

Zuidoost-Brabant FM: 87.5