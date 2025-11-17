Dit stop je in je noodpakket: zo bereid je je voor om 72 uur te overleven
Maandag startte een nieuwe overheidscampagne 'Denk vooruit' om Nederlanders aan te moedigen zich beter voor te bereiden op mogelijke noodsituaties. Vooral de eerste 72 uur na bijvoorbeeld een stroomstoring zijn cruciaal. Een goed gepakt noodpakket is daarbij cruciaal en met deze campagne wil de overheid iedereen stimuleren alvast zo'n pakket in huis te halen, zodat je de eerste dagen zelfredzaam bent en de hulpdiensten zich kunnen richten op de meest dringende gevallen.
Wat hoort er in een noodpakket?
Stem het pakket altijd af op je eigen situatie. Denk aan medicijnen, babyvoeding, luiers of eten voor huisdieren. De basisuitrusting bestaat uit:
- Zaklamp, opgeladen powerbank en extra batterijen. Voor licht en communicatie zonder elektriciteit.
- Kopieën van identiteitsbewijzen en belangrijke telefoonnummers. Bij verlies of een lege telefoon heb je altijd gegevens bij de hand.
- Contant geld.
- Radio op batterijen of een opwindbare radio. De regionale omroep is rampenzender en houdt je op de hoogte, ook zonder internet. Stel de radio alvast af op de juiste frequentie.
- Kaarsen of waxinelichtjes en lucifers.
- EHBO-doos. Het kan zijn dat de hulpdiensten pas later komen. Zo kan je zelf, indien nodig, al iets doen.
- Dekens. Onmisbaar als de verwarming uitvalt.
- Gereedschap zoals een hamer, zaag en een kniptang. Dat is handig om geblokkeerde doorgangen vrij te maken na een storm of andere schade.
- Reservesleutels van huis en auto. Zodat je altijd weg kan.
- Hygiëneproducten: wc-papier, natte doekjes, zeep, desinfecterende gel, maandverband, tandenborstel en tandpasta.
- Fluitje, om de hulpdiensten duidelijk te maken waar je bent.
- Water en houdbaar voedsel. Reken op drie liter water per persoon per dag. Verderop lees je wat voor eten je het beste in huis kan hebben.
Op welke frequentie vind je Omroep Brabant?
De radiofrequenties voor Omroep Brabant is afhankelijk van de regio:
- West-Brabant: FM 91.0
- Midden-Brabant: FM 91.9
- Noordoost Brabant FM 95.8
- Zuidoost-Brabant FM: 87.5
Omroep Brabant radio geeft deze maandag de hele dag noodradio's weg. Luister dus (en sla de frequentie alvast op) en win!
Hoe bewaar je het noodpakket?
Bewaar je noodpakket in een waterdichte tas of rugzak op een goed bereikbare plek. Leg daarnaast een kleinere tas klaar voor spullen die je op het laatste moment meeneemt, zoals identiteitsbewijzen, sleutels, water en contant geld. Controleer je pakket twee keer per jaar. Check of het nog compleet is en of alles nog houdbaar is.
Eten voor 72 uur: hoe stel je een noodrantsoen samen?
Een noodrantsoen maak je eenvoudig zelf met lang houdbare producten uit de supermarkt. Denk aan:
- Water, houdbare melk of melkpoeder
- Havermout, rijst, pasta, knäckebröd
- Ingeblikte groente, fruit, bonen, sardientjes of tonijn
- Noten, olie, halvarine
- Gedroogd fruit, jam, appelstroop
- Koffie, theezakjes en kruiden
Bij stroomuitval gebruik je het eten uit je vriezer het beste dezelfde dag nog. Producten met een ten minste houdbaar tot-datum kun je vaak veilig langer gebruiken: kijk, ruik en proef.