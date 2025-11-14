Bewoners net buiten dorp Moerdijk mogen blijven maar willen weg

Het dorp Moerdijk verdwijnt, maar Johan van Dijk en Johan de Bruijn mogen blijven. Zij wonen nét buiten de grenzen van het dorp. Toch willen ze nu allebei weg.

"Het is goed nieuws voor mij, maar als ze vandaag komen, kunnen ze het vandaag nog kopen", zegt Johan van Dijk (70). "Dan ben ik weg en ga ik ergens anders wonen." Van Dijk woont al zijn hele leven aan de Achterdijk in Zevenbergen, in de gemeente Moerdijk, maar ziet zichzelf daar niet blijven. "Een industriegebied aan mijn achterkant is geen optie. Daar voel ik niet veel voor."

De Zevenbergenaar wil zich laten uitkopen. Hij denkt niet dat het dorp Moerdijk snel zal verdwijnen. "Ze moeten eerst met geld over de brug komen en er is geen geld bij de gemeente. Ik denk dat ze daar nog wel tien jaar blijven zitten."

Ook Johan de Bruijn wil weg. Na 27 jaar verkoopt hij zijn huis in Lage Zwaluwe. Niet vanwege de plannen voor Moerdijk, maar omdat hij met zijn vrouw gaat emigreren naar Spanje. Zijn huis aan de Zwaluwsedijk, het eerste huis ná de 'rode lijn', wordt door de komst van grote energiestations waarschijnlijk een stuk minder waard.

"Als we in de woonkamer zitten, kijken we er recht op", voorspelt hij. "Ze worden zeker twintig tot vijfentwintig meter hoog." Toch maakt hij zich daar niet al te druk om. "We kijken nu toch al tegen die spoorlijnen aan."

Waarde

Hij vreest dat de plannen voor het industriegebied de verkoop van zijn huis lastiger maken. "De waarde van huizen zal geraakt worden, in negatieve zin. Het is een verandering die het niet mooier maakt." Hij merkt dat kijkers ernaar vragen. "Ik moet me steeds verontschuldigen als mensen komen kijken. Dan zeg ik: ‘Ja, maar het zal u niet zoveel raken.’ Maar het raakt ze wél."

Hij heeft al een hoop kijkers gehad. "Nu zal dat misschien lastiger gaan worden, maar hopelijk niet." Toch ziet De Bruijn liever een uitkoopregeling dan een verkoop op de markt. "Als dat voor 95 procent van de taxatiewaarde is, denk ik dat ik meteen 'ja' zeg en dan ben ik volgende week weg."

Omdat hij toch al van plan is om naar Spanje te verhuizen, denkt hij dat hij weinig last zal hebben van de drie nieuwe energiestations. "Maar iemand anders gaat dat wél krijgen."