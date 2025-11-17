Waarom jij in een noodsituatie op Omroep Brabant kan rekenen

Omroep Brabant is de officiële rampenzender van onze provincie. Dat betekent dat de omroep direct wordt ingezet bij een grote calamiteit, zoals een brand, milieuramp of langdurige stroomstoring. Via de radio krijgen Brabanders dan snel en betrouwbaar informatie over wat er aan de hand is, welk gevaar er dreigt en wat zij moeten doen.

Tijdens een noodsituatie worden de gewone programma’s meteen onderbroken. “We gaan dan helemaal om”, vertelt radiochef Maarten Kortlever. “Je stopt een plaat en vertelt wat er aan de hand is. We blijven uitzenden zolang het nodig is, dag en nacht.” Zo weet iedereen in Brabant wat te doen en blijven mensen rustig, ook als het gevaar groter is.

Als alles uitvalt

Wat de rampenzender bijzonder maakt, is dat die blijft werken als alles uitvalt. Televisie, internet en mobiele netwerken liggen bij een grote storing vaak al na enkele uren plat, maar Omroep Brabant kan via de radio blijven uitzenden. “Heel onze studio draait dan op een noodaggregaat”, legt Kortlever uit. “Dat is een grote motor die stroom opwekt, zodat de radio-afdeling in de lucht kan blijven. Als alles uitvalt, springt de motor aan en kunnen we door.”

Ook de verbinding met de veiligheidsregio blijft in stand. “We hebben een telefoon aangesloten op het noodnetwerk, zodat we contact houden met de hulpdiensten en actuele informatie kunnen delen.”

Wanneer worden we rampenzender?

De beslissing om Omroep Brabant officieel als rampenzender in te schakelen ligt bij de overheid, maar ook de redactie zelf handelt snel. “Als wij zien dat iets groot is en mensen direct informatie nodig hebben, gaan we zelf al de zender op”, zegt Kortlever. “Ook zonder die titel hebben we de verantwoordelijkheid om mensen bij te praten.”

Bij een noodsituatie ligt er een draaiboek klaar dat jaarlijks wordt geüpdatet. “Daarin staat precies wat we moeten doen. Maar in de praktijk weten we dat uit ons hoofd: met twee klikken zijn we live.”

Toch blijft elke ramp hectisch. “Soms loopt alles gesmeerd, soms is het chaos. Het enige wat wij kunnen doen, is de adviezen en informatie van instanties zo goed mogelijk doorgeven.”

Wat kun jij doen?

Kortlever adviseert Brabanders om een noodradio in huis te hebben. Die werkt op batterijen, zonne-energie of een powerbank. Zo blijf je ook bij een stroomstoring op de hoogte van het laatste nieuws. Stel je radio alvast in op de FM- of DAB+-frequentie van jouw regio.