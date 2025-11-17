Waarom jij in een noodsituatie op Omroep Brabant kan rekenen
Tijdens een noodsituatie worden de gewone programma’s meteen onderbroken. “We gaan dan helemaal om”, vertelt radiochef Maarten Kortlever. “Je stopt een plaat en vertelt wat er aan de hand is. We blijven uitzenden zolang het nodig is, dag en nacht.” Zo weet iedereen in Brabant wat te doen en blijven mensen rustig, ook als het gevaar groter is.
Als alles uitvalt
Wat de rampenzender bijzonder maakt, is dat die blijft werken als alles uitvalt. Televisie, internet en mobiele netwerken liggen bij een grote storing vaak al na enkele uren plat, maar Omroep Brabant kan via de radio blijven uitzenden. “Heel onze studio draait dan op een noodaggregaat”, legt Kortlever uit. “Dat is een grote motor die stroom opwekt, zodat de radio-afdeling in de lucht kan blijven. Als alles uitvalt, springt de motor aan en kunnen we door.”
Ook de verbinding met de veiligheidsregio blijft in stand. “We hebben een telefoon aangesloten op het noodnetwerk, zodat we contact houden met de hulpdiensten en actuele informatie kunnen delen.”
Wanneer worden we rampenzender?
De beslissing om Omroep Brabant officieel als rampenzender in te schakelen ligt bij de overheid, maar ook de redactie zelf handelt snel. “Als wij zien dat iets groot is en mensen direct informatie nodig hebben, gaan we zelf al de zender op”, zegt Kortlever. “Ook zonder die titel hebben we de verantwoordelijkheid om mensen bij te praten.”
Bij een noodsituatie ligt er een draaiboek klaar dat jaarlijks wordt geüpdatet. “Daarin staat precies wat we moeten doen. Maar in de praktijk weten we dat uit ons hoofd: met twee klikken zijn we live.”
Toch blijft elke ramp hectisch. “Soms loopt alles gesmeerd, soms is het chaos. Het enige wat wij kunnen doen, is de adviezen en informatie van instanties zo goed mogelijk doorgeven.”
Wat kun jij doen?
Kortlever adviseert Brabanders om een noodradio in huis te hebben. Die werkt op batterijen, zonne-energie of een powerbank. Zo blijf je ook bij een stroomstoring op de hoogte van het laatste nieuws. Stel je radio alvast in op de FM- of DAB+-frequentie van jouw regio.
Op welke frequentie vind je Omroep Brabant?
De radiofrequentie voor Omroep Brabant is afhankelijk van de regio:
- West-Brabant: FM 91.0
- Midden-Brabant: FM 91.9
- Noordoost Brabant FM 95.8
- Zuidoost-Brabant FM: 87.6
Behalve via FM is Omroep Brabant ook via DAB+ te ontvangen op kanaal 7C.
Omroep Brabant-radio geeft deze maandag de hele dag noodradio's weg. Luister dus (en sla de frequentie alvast op) en win!
Het nut van zo’n noodradio bleek in april nog tijdens een grote stroomstoring in Spanje. Kortlever was daar toen zelf. “In Barcelona stonden mensen rond auto’s omdat daar de accu van de radio het nog deed. Zo kregen ze het nieuws binnen. Dat laat zien hoe belangrijk radio is tijdens een crisis.”
Omroep Brabant werd in de afgelopen 25 jaar maar een paar keer echt als rampenzender ingezet, onder meer bij grote branden in 2004 en 2008. “Dan moet je meteen duidelijk maken: ramen en deuren dicht, blijf uit de rook”, zegt Kortlever. "Die snelle, betrouwbare communicatie kan letterlijk het verschil maken."
Radio kanaal dat altijd werkt
Ondanks dat steeds meer mensen nieuws via internet volgen, blijft radio volgens hem cruciaal. “Een FM-zender blijft uitzenden, ook als de stroom uitvalt of mobiele netwerken wegvallen. Juist dan heb je radio het hardst nodig, omdat het het enige kanaal is dat altijd werkt.”
Omroep Brabant is er dus niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om Brabanders veilig en geïnformeerd te houden wanneer alles om hen heen uitvalt. Een goed ingestelde noodradio is daarbij geen overbodige luxe.