Alles over het verdwijnen van Moerdijk: 10 vragen en antwoorden

Het dorp Moerdijk dreigt van de kaart te verdwijnen. Dat zorgt voor vraagtekens. Wie trekt aan de touwtjes? Wanneer valt een beslissing? En kan de gemeentenaam wel blijven bestaan? Omroep Brabant zet tien belangrijke vragen en antwoorden op een rij.

1. Waar ligt Moerdijk eigenlijk?

Moerdijk ligt in West-Brabant en is een dorp in de gelijknamige gemeente Moerdijk. Het ligt ten noordwesten van Breda aan het Hollands Diep, een breed water dat dient als grens tussen Brabant en Zuid-Holland.

2. Waarom moet Moerdijk weg?

Er is plek nodig voor uitbreiding van het haven- en industriegebied. De uitbreiding heeft te maken met de zogenoemde Powerport-regio. Dit gebied loopt van het industriegebied bij Moerdijk tot aan een energiecentrale in Geertruidenberg. Het is een van de belangrijkste schakels in het Nederlandse energiesysteem. Volgens Moerdijk wil het Rijk veel nieuwe energie-infrastructuur ontwikkelen in deze regio.

De uitbreiding is nodig, zodat Nederland minder afhankelijk is van het buitenland. De vraag die ook landelijk al langer in de lucht hangt: waar rondom Moerdijk is plek voor uitbreiding?

Er is in ieder geval 450 hectare grond nodig. Het gemeentebestuur ziet graag dat het dorp verdwijnt om plaats te maken voor industrie. De gemeente vindt de plek geschikt, omdat die direct is verbonden met water, spoor en snelwegen.

3. Wat voor industrie komt er precies in Moerdijk?

Zo’n 230 hectare moet plaatsmaken voor drie nieuwe energiestations. Netbeheerder TenneT gaat hier onder meer een 380 kV-hoogspanningsstation bouwen. Dat is nodig om in de toekomst voldoende stroom te kunnen leveren aan onder meer industrie, woningen en scheepvaart. Rond die energiestations komen ook hoogspanningsleidingen en een transformatorstation, bedoeld om energie om te zetten.

Ook wordt er ingezet op verduurzaming. Een deel van het gebied is bedoeld voor de aanleg van waterstoffabrieken. Waterstof is een vervanger van aardgas.

4. Van wie moet Moerdijk weg?