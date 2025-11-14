Petrus van Cooth maakt 120 jaar na zijn dood kinderen in Liempde blij

Een nieuw schoolplein dankzij een oude erfenis. Dat overkwam basisschool De Oversteek in Liempde. Dankzij de erfenis van Petrus van Cooth, die in 1901 overleed, heeft de school haar oude betegelde plein kunnen omtoveren tot een modern speelplein met meer groen, water, kunstgras, parcoursjes, een voetbalveldje en een kiezels.

'Beetje raar'

Onder luid gejuich en met klapperende groene plastic handjes werd het lintje doorgeknipt door wethouder Hans Heesen en een scholier. Daarna gingen de kinderen met juffen in polonaise over het nieuwe schoolplein. "Ik vind het wel tof, ook een beetje raar, want hij is al heel lang dood", zegt Joleen. "Waarom geeft hij het aan ons en niet aan iemand anders?" Ook Lieke vindt het bijzonder. "Ik vind het een heel mooi gebaar."



Thomas sluit zich daarbij aan: "Je hebt zelf voor het geld gewerkt en dan geef je het weg aan een schoolplein? Ik vind het wel echt leuk." Silvijn vult hem aan: "Heel veel rijke mensen geven hun geld uit aan villa’s of andere stomme dingen. Hij is een goed voorbeeld voor andere rijke mensen. Zonder hem hadden we dit schoolplein nooit gehad."

Natuur

Thomas zat vorig jaar in de leerlingenraad en mocht meedenken over het ontwerp van het plein. Eén ding dat hij graag wilde, is gelukt: "Dat er veel natuur kwam." Silvijn zit nu in de raad en hielp bij de opening. Zijn favoriet is de glijbaan. "Daar ben ik binnen een week al twintig keer vanaf gegaan. Als je je benen omhoog doet, glijd je lekker snel!"



Wethouder Hans Heesen vindt dat Van Cooth een ‘groot sociaal hart’ had. Hij is supertrots op het resultaat. "Als je je school nóg mooier maakt, kun je nóg meer leren", zegt hij. "Ik hoop dat iedereen een keer komt kijken."