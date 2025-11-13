Kappers luisteren wat af: ‘Soms hoor je verhalen die je niet loslaten'

Soms zijn ze behalve haarverzorger ook therapeut. Kappers krijgen vaak van alles te horen van hun cliënten. Ook heel heftige verhalen. Daarom worden er sinds kort zelfs trainingen gegeven aan kappers om zulke gesprekken goed te voeren.

"Dat is een heel goed initiatief", vindt Dorien Beks. Ze is eigenaar van Change Hairstyling in Vught. Ook in haar salons komt er in de kappersstoel van alles voorbij. "Vaak gaat het over hoe leuk de laatste vakantie is geweest, maar soms ook over serieuzere zaken als ziektes, relatieproblemen of problemen met de kinderen." Dorien vindt het best te begrijpen dat mensen hun verhaal doen bij de kapper. “Wij hebben een lijfelijk beroep. Wij raken mensen aan en komen dichtbij. Mensen zitten regelmatig voor wat langere tijd bij je in de stoel. Dan bouw je snel een band op en dus komen er dan snel persoonlijke onderwerpen ter sprake. Mensen vinden het prettig om hun verhaal te vertellen aan iemand die wat verder van hun leven afstaat en toch vertrouwd is.” Maar waar mensen vaak niet bij stil staan is dat de kapper wel moet kunnen dealen met dit soort verhalen. Bij Change Hairstyling hebben de kappers nog geen training gevolgd, maar ze werken wel met een soort buddy-systeem. Ervaren collega’s ondersteunen jongere kappers. In de koffiepauze bespreken de kappers het met elkaar als iemand een ingewikkeld verhaal heeft aangehoord en geven ze elkaar tips.

"Ik heb geleerd om het los te laten."

Sanne van Breugel is zo’n ervaren kracht. Ze werkt al 16 jaar in de kappersbranche. “Laatst nog vertelde een klant dat ze kanker had en dat ze niet meer beter wordt. Dat komt hard binnen. Die verhalen neem ik wel mee naar huis, maar ik lig er niet meer wakker van. Ik heb geleerd om het los te laten.” Voor jonge kappers is dat vaak lastiger. “Wij zijn een leerbedrijf", zegt Dorien. “Ik heb het gevoel dat dit onderwerp wat onderbelicht is in de kappersopleidingen. Daar gaat het meer om de kniptechnieken. Natuurlijk zijn die technische vaardigheden belangrijk, maar daar mag het niet bij blijven. Daarom houden wij hier elkaar goed in de gaten.” Lang niet alle klanten storten hun hart uit bij de kapper. Sterker nog: er zijn ook mensen die helemaal geen behoefte hebben aan een praatje, omdat ze bijvoorbeeld overprikkeld zijn. Die kunnen bij Dorien online een stiltestoel boeken. De klant krijgt dan een behandeling zonder het kletspraatje met de kapper. Hoe moeilijk die verhalen soms ook zijn, het is ook een van de mooie kanten van het beroep, vindt Dorien Beks. “Dat menselijk contact vinden mensen heel belangrijk. In de supermarkt bliep je tegenwoordig alles met de scanner en zie je geen kassière meer."

"Bij ons heb je nog echt contact."