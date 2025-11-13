Opheffing Moerdijk, raad wil keiharde garanties want 'pijn is voelbaar'

Als Moerdijk inderdaad moet verdwijnen, dan moet de compensatie meer dan royaal en ruimhartig zijn. "Inwoners mogen geen cent, geen rooie cent schade lijden." Raadsleden gaven dat donderdagavond mee aan burgemeester en wethouders. De politiek mocht haar zegje doen. Ook diverse bezorgde inwoners kregen het woord.

Zo schetste een inwoner van Moerdijk het verdriet waarmee het dorp overvallen werd. Uitgerekend op Elf-Elf. "Juist op de dag van barmhartigheid en dag van gekkigheid kwam het nieuws. Prins carnaval maar ook de burgemeester kwamen op bezoek." Het was een dag met twee gezichten. De onzekerheid en zorgen werden donderdagavond in de raadszaal in Zevenbergen onderstreept. Het is voelbaar in alle windstreken. Leefbaarheid

Een inwoner van Zevenbergschen Hoek vroeg aandacht voor hun dorp. Want ook aan de andere kant van de A16 komt de leefbaarheid onder druk, nu de industrie oprukt naar dat meest oostelijke kerkdorp van de gemeente Moerdijk. Een andere inwoner stelde juist voor om die A16 over te steken, dus daar te bouwen en Moerdijk te sparen. Helemaal aan de andere kant, ten westen van industrieterrein Moerdijk, dezelfde zorgwekkende geluiden. Vertolkt door een inwoner van Klundert die bang is voor toenemende geluidsoverlast. "Want de normen voor dit plan Powerport zijn hoger dan nu. Er is dus meer lawaai toegestaan." En een vraag over waar de oprukkende industrie stopt. Buurtschappen Noordschans en Tonnekreek zouden in beeld kunnen komen voor de vestiging van een compressorstation, suggereerde de inspreker.

Landbouwgrond

Namens de boeren was er een vertegenwoordigster die stil stond bij het enorme verlies aan 'honderden hectares' landbouwgrond als Moerdijk plaats maakt voor industrie en stroomverdeelstations. "Investeer in de agrarische sector en heb ook oog voor de menselijke maat" was haar boodschap. Maar alles draaide om het verdriet van Moerdijk. "Bij iedere inwoner die vertrekt kalft de leefbaarheid af." Hoe biedt je perspectief was de vraag van een dorpsbewoner. En een roep om steun. "Zorg snel voor duidelijkheid want het is een last op de schouders van de Moerdijkers."

Volle publieke tribune in gemeentehuis van Moerdijk (foto: Erik Peeters)