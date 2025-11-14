ASML heeft goede hoop op nieuwe campus in Eindhoven: 'Vertrouwen is groot'

ASML gaat er nog altijd vanuit dat begin volgend jaar gestart kan worden met de bouw van de nieuwe campus op de Brainport Industries Campus, vlakbij Eindhoven Airport. Daarmee wil de chipmachinegigant op termijn verdubbelen in de regio. "Het vertrouwen is groot", vertelt Frank Heemskerk, eindverantwoordelijke voor alle gebieden waar ASML is gevestigd wereldwijd. Volgens Heemskerk hoeven het bomvolle stroomnet en de stikstofproblematiek geen spelbreker meer te zijn.

"Hebben we garanties gekregen? Nee. Maar hebben we er vertrouwen in dat het lukt? Ja, want daarom zitten we hier." Volgens Heemskerk moet de stroomvoorziening er in het begin van 2028 liggen.

De hele regio profiteert En ook voor de netcongestie, waar niet alleen het campus-terrein, maar de hele regio onder gebukt gaat, lijkt een oplossing. “Daar wordt ook heel hard aan getrokken. Waarbij Tennet een lijn doortrekt naar Best. Enexis doet dan de verdere ontsluiting. Het grote voordeel daarvan is, dat het de hele regio ten goede komt.”

De tijd tikt nog steeds. Maar volgens de vice-president publieke zaken van ASML hoeven stikstof en het bomvolle stroomnet geen spelbrekers meer te zijn. Wat betreft stikstof: "Als er een goede onderbouwing is voor compensatie, dan kan het."

Inmiddels gaan de gemeenten Eindhoven, Oirschot en Best samen met de provincie, het Rijk en ASML een volgende fase in richting het bestemmingsplan.

Enexis laat weten dat het inderdaad van plan is om het 150kv-station in Best maximaal uit te breiden. "Dit doen we voor de regionale opgave. Denk aan woningbouw, laadpalen en bedrijven die op de wachtlijst staan. Op dit moment staan er 113 grootzakelijke klanten op een wachtlijst voor het station in Best", aldus een woordvoerder van Enexis.

Eind 2027 moet die uitbreiding klaar zijn. Maar dan is het nog de beurt aan TenneT, die de snelwegen van het elektriciteitsnet beheert, om ervoor te zorgen dat er voldoende stroom richting die uitbreiding kan.

En dan nog is het nog de vraag of dat allemaal voldoende is om ook ASML van de wachtlijst te krijgen. Daarvoor is het bedrijf misschien wel afhankelijk van het de Autoriteit Consument& Markt (ACM). Zij willen in een nieuw prioriteringsplan, dat begin volgend jaar in moet gaan, de kans krijgen om een specifieke partij voor te kunnen trekken als dat vanuit het nationale of regionale maatschappelijke belang nodig is. Dat zou ASML kunnen zijn.

'Hier gebeurt in anderhalf jaar wat normaal in acht tot tien jaar gebeurt'

Heemskerk over het belang van de chipmachinefabrikant: "Dit is natuurlijk een project dat zo groot is. Het is belangrijk voor de regio, het is belangrijk voor Nederland en voor de hele wereldwijde AI-ontwikkeling.”

“We gaan nu een gebied ontwikkelen met z’n allen waar we heel lang kunnen groeien. Waar veel potentie in zit. Waar we in Veldhoven uit ons jasje groeiden. Daar hebben we ook niet optimaal gebouwd door alle gebouwen achter elkaar te plakken. Hier in Eindhoven kunnen we met een compleet nieuw concept aan de gang waarin we elkaar sneller kunnen vinden.”

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers is het nog nooit zo snel gegaan. Als wij normaal gesproken een campus ontwikkelen, gaat dat op zijn snelst in acht tot tien jaar. En hier gebeurt het in bijna anderhalf.”

Toch is het plan nog altijd niet volledig in kannen en kruiken. Zelfs als de problemen met het stikstof en de netcongestie opgelost worden, is er nog een ander probleem: de gemeente heeft nog altijd niet alle gronden op de campus in bezit.

Twee maanden geleden moest de gemeente Eindhoven nog twintig procent van de gronden aankopen. Of er inmiddels al nieuwe eigenaren uitgekocht zijn, wil Steenbakkers niet zeggen. Wel dat er nog altijd onderhandeld wordt met een aantal grondbezitters. “De gesprekken lopen constructief dus we verwachten dat we eruit gaan komen.” Maar de wethouder sluit niet uit dat er uiteindelijk onteigend gaat worden door de gemeente.



Aan het einde van het eerste of het begin van de tweede kwartaal moet gestart worden met de eerste gebouwen van de ASML-campus in Eindhoven. De bouw begint in het zuiden van de campus, onder de huidige Dirk Noordhoflaan. De eerste medewerkers moeten daar begin 2028 aan de slag kunnen.